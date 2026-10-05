i Influencer Robert Erobert will bis Jahresende 1.000 Kilo abnehmen. Robert Figl Bis Ende des Jahres Challenge: Food-Influencer will 1.000 Kilo abnehmen Influencer Robert Erobert hat auf Social Media eine Challenge gestartet. Mit seinen Followern will es bis Jahresende eine Tonne Gewicht verlieren. Von Victoria Carina Frühwirth 05.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Figl (27), besser bekannt als Robert Erobert, ist für üppige Portionen und ausgefallene Speisen bekannt. Doch genau das hat bei dem Food-Influencer aus Wiener Neustadt Spuren hinterlassen. Aktuell bringt er 140 Kilo auf die Waage. Ab jetzt soll sich aber etwas ändern.

Fans sehen Gewichtszunahme

"Ich habe in letzter Zeit gemerkt, wie ich durch die Videos mit der Spaßplatte, auf der ich viele verrückte Speisen bestelle, zugenommen habe", erzählt der Influencer im "Heute"-Gespräch. Auch seine Follower hätten ihn darauf aufmerksam gemacht.

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Gesundheitlich gehe es ihm gut, betont der 27-Jährige. "Und meine Blutwerte sind auch gut. Aber wenn ich mir alte Fotos anschaue, sehe ich, dass ich früher anders ausgeschaut habe."

1.000 Kilo bis Jahresende

Deshalb startet der Influencer jetzt eine große Abnehm-Challenge. Das Ziel: Gemeinsam mit seiner Community sollen bis Ende des Jahres insgesamt 1.000 Kilo purzeln.

Robert Erobert selbst will bis Ende 2026 zehn Kilo verlieren. Gleichzeitig möchte er seine Fans motivieren, ebenfalls mitzumachen. "Mir haben Leute geschrieben, dass sie seit Jahren versuchen, abzunehmen, aber es nicht schaffen. Das kenne ich auch."

Diesmal setzt er auf eine langfristige Umstellung statt auf eine radikale Diät. Mehr Bewegung, kleinere Portionen und gesünderes Essen stehen auf dem Programm. Eine Abnehmspritze kommt für den Food-Vlogger nicht infrage. Auch mit dem Fitnesscenter kann er wenig anfangen.

Stattdessen setzt er unter anderem auf Pilates-Workouts vor dem Fernseher. Bei seiner Ernährung will er auf viel Protein, wenig Kohlenhydrate und möglichst keinen Zucker achten. "Ich bestelle also eine Cola Zero statt einer normalen Cola."

Stelze bleibt erlaubt

Komplett verzichten will der Social Media Star auf seine Lieblingsspeisen aber nicht. "Wenn ich eine Stelze esse, dann plane ich an dem Tag und am Tag davor, eben weniger zu essen", erklärt er seine Strategie.

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Erfahrung mit dem Abnehmen hat der Influencer bereits. Vor rund zehn Jahren verlor er nach eigenen Angaben in kürzester Zeit 30 Kilo durch viel Sport und Laufen. Damals habe er fast ausschließlich Gemüsesuppen gegessen. Sein Urteil heute: "Das war ekelhaft."

Diesmal soll es nachhaltiger funktionieren. Auch seine täglichen TikTok-Livestreams will Robert Erobert dafür nutzen. Statt ständig üppige Gerichte zu präsentieren, möchte er dort künftig öfter gesund vorkochen und seinen Followern zeigen, wie seine Ernährungsumstellung genau funktioniert.

Content muss sich ändern

Ganz einfach ist das für den Food-Influencer allerdings nicht. Schließlich lebt sein Kanal auch davon, dass er große Mengen und ausgefallene Speisen bestellt. "Die Leute kennen mich als jemanden, der täglich viel Essen bestellt, das vielleicht nicht so gesund ist. Darum ging es die ganze Zeit auf meinem Kanal. Das wird sich jetzt aber ändern."

Die Bilder des Tages i ?

Trotzdem glaubt Robert Erobert, dass seine Community den neuen Weg mitgeht. Bereits jetzt würden unter seinen Videos zahlreiche Kommentare von Followern stehen, die seine Challenge unterstützen oder selbst mitmachen wollen.

Für den Food-Influencer sind die 1.000 Kilo aber erst der Anfang. Langfristig will er selbst unter die 100-Kilo-Marke kommen und die Abnehm-Challenge auch 2027 weiterführen.