i Ein Motorradfahrer wurde nach einem Unfall schwer verletzt vom Notarzthubschrauber ins Spital gebracht. FF Gars am Kamp Hubschrauber im Einsatz Motorrad überschlägt sich: Lenker in Acker geschleudert Ein 54-Jähriger kam bei Gars am Kamp mit seinem Motorrad von der Straße ab. Nach dem Überschlag wurde er schwer verletzt in einem Acker gefunden. Von Victoria Carina Frühwirth 04.10.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Motorradunfall Samstagabend, 3. Oktober, im Bezirk Horn: Ein 54-jähriger Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der LH 58 unterwegs. Er fuhr von Mörtersdorf in Richtung Gars am Kamp.

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Bike überschlägt sich nach Aufprall

In Nonndorf bei Gars kam der Biker aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad geriet ins Straßenbankett und krachte gegen eine Kurvenleittafel.

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Durch den heftigen Aufprall überschlug sich die Maschine. Der 54-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt in einem angrenzenden Acker liegen.

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Nachkommende Autofahrer entdeckten den Verunglückten und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Uniklinikum St. Pölten geflogen.