Motorrad überschlägt sich: Lenker in Acker geschleudert

Schwerer Motorradunfall Samstagabend, 3. Oktober, im Bezirk Horn: Ein 54-jähriger Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der LH 58 unterwegs. Er fuhr von Mörtersdorf in Richtung Gars am Kamp.
In Nonndorf bei Gars kam der Biker aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad geriet ins Straßenbankett und krachte gegen eine Kurvenleittafel.
Durch den heftigen Aufprall überschlug sich die Maschine. Der 54-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt in einem angrenzenden Acker liegen.
Nachkommende Autofahrer entdeckten den Verunglückten und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Uniklinikum St. Pölten geflogen.