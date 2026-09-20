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Hermann Neubauer
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Harald Illmer
Waldviertel bebte

Tausende Fans! Neubauer gewinnt Rallye-Spektakel

Hermann Neubauer ist bei der Rallye-Premiere im Waldviertel nicht zu schlagen. Tausende Fans erleben rund um Horn ein Motorsport-Spektakel.
Sport Heute
Von Sport Heute
20.09.2026, 10:42
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Die erstmals ausgetragene Keusch-Grasl-Rallye Horn hat für ein kräftiges Lebenszeichen des Rallyesports im Waldviertel gesorgt. Rund um Horn, Gars am Kamp und Mörtersdorf strömten Tausende Zuschauer an die Strecken.

    Sportlich gab es einen klaren Sieger. Staatsmeister Hermann Neubauer drückte der Premiere seinen Stempel auf und dominierte den achten Saisonlauf der Austrian Rallye Challenge.

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    Auch abseits des Kampfes um die Bestzeiten zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. Hermann Haslauer und Max Maier hatten viel Arbeit in die erstmalige Austragung gesteckt und zeigten sich nach dem Ende entsprechend erleichtert.

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    Vor allem der enorme Zuschauerandrang sorgte für Begeisterung. Die Fans bekamen auf den Prüfungen hochklassigen Rallyesport geboten und verwandelten die Premiere in ein Motorsport-Fest.

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    Damit meldete sich das Waldviertel eindrucksvoll als Rallye-Region zurück. Das große Interesse bei der ersten Ausgabe dürfte den Organisatoren jedenfalls Hoffnung auf eine Fortsetzung machen.

    red,Akt. 20.09.2026, 10:44, 20.09.2026, 10:42
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