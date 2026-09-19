i Jorge Martin im Sprint von Spielberg. GEPA pictures Große Ernüchterung KTM-Drama im Sprint-Spektakel von Spielberg Pedro Acosta fuhr beim KTM-Heimspiel in Spielberg dem Sprint-Sieg entgegen, dann darf der Spanier aber seine Maschine weg. Von Sport Heute 19.09.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein bitteres Ende für KTM beim Heimspiel in Spielberg! Pedro Acosta war im Sprint bereits auf dem Weg zu einem ungefährdeten Triumph. Doch nur drei Runden vor Schluss warf der Spanier den sicher geglaubten Sieg mit einem Sturz weg.

Acosta hatte sich zuvor an die Spitze gesetzt und fuhr der Konkurrenz davon. Dann der folgenschwere Fehler: Der KTM-Star ging viel zu schnell in die Schikane, verlor die Kontrolle über seine Maschine und landete im Kies. Statt Heimsieg gab es für KTM das große Drama.

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Profiteur war Jorge Martin. Der Aprilia-Pilot hatte zuvor selbst einen turbulenten Sprint erlebt. Nach einem harten Manöver von Marc Marquez verlor der Polesetter die Führung und mehrere Positionen, kämpfte sich anschließend aber wieder nach vorne.

Ohne Acostas Sturz hätte Martins Aufholjagd wohl nur für Rang zwei gereicht. Durch das Aus des KTM-Stars erbte er jedoch die Führung und krönte sein Comeback mit dem Sprint-Sieg. Marco Bezzecchi machte als Dritter den starken Tag für Aprilia perfekt.

Für KTM blieb dagegen nur Frust. Nach Acostas Ausfall war Brad Binder als Neunter der bestplatzierte Fahrer des österreichischen Herstellers – ein bitteres Ende eines Sprints, der lange nach einem Heimsieg ausgesehen hatte.