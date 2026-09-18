i Österreichs Tennis-Ass Lukas Neumayer. GEPA pictures 1:1 nach erstem Tag Sensation verpasst – Davis-Cup-Team kassiert Ausgleich Österreichs Tennis-Nationalteam kämpft um das "Final 8" im Davis Cup. Nach Tag eins im Länderkampf gegen Belgien ist alles offen. Es steht 1:1. Von Sport Heute 18.09.2026, 17:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jurij Rodionov hat auf dem WAC-Platz in Wien für einen perfekten Auftakt gesorgt. Er schlug die belgische Nummer zwei Gauthier Onclin mit 6:4 und 6:1 und holte damit den ersten Punkt für Rot-Weiß-Rot.

Die Sensation verpasste derweil Lukas Neumayer. Er musste sich dem belgischen Topspieler Zizou Bergs nach drei umkämpften Sätzen mit 6:2, 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

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Damit steht es nach dem ersten Tag und den ersten beiden Einzeln im Tennis-Länderkampf 1:1, ist für den Samstag alles offen. Da stehen noch ein Doppel und dann die beiden Einzel auf dem Programm. Der Sieger des Duells schafft es zum Davis-Cup-Finalturnier in Bologna.

Bei den Belgiern fehlen mit Alexander Blocks (27. der Welt) und Raphael Gollignon (47. im ATP Ranking) zwei Leistungsträger.

Neumayer verpasst Sensation

Dabei schnupperte Neumayer bereits an der Vorentscheidung. Gegen Bergs, immerhin die Nummer 38 der Weltrangliste und damit der stärkste Spieler des Davis-Cup-Duells, lag die Nummer 180 der Welt bereits mit 6:2 und 2:0 in Front. Dem 24-Jährigen waren in Satz eins, der nur 33 Minuten gedauert hatte, die Breaks zum 3:1 und 5:2 gelungen. Der Belgier schien nicht ganz fit zu sein.

Doch Bergs kämpfte sich zurück in die Partie. Er drehte den zweiten Durchgang nach einem 0:2 mit dem sofortigen Re-Break und nahm Österreichs Nummer zwei auch den Aufschlag zum 6:4 ab. Im dritten Durchgang gelang Bergs die frühe Entscheidung, er schnappte sich schon Neumayers erstes Aufschlagspiel zum 2:0. Bei Österreichs Nummer zwei flatterten dann die Nerven, der Belgier nützte seinen zweiten Matchball zum 6:2.

Rodionov eröffnet mit Sieg

Zuvor hatte Rodionov im Duell mit dem Belgier Onclin den wichtigen Auftaktsieg gefeiert, sich gegen den 164. der Weltrangliste zunächst allerdings schwer getan. Nachdem Rodionov mit Break bereits mit 4:2 in Front lag, kassierte Österreichs Nummer eins das sofortige Re-Break, der Belgier stellte auf 4:4. Rodionov stand plötzlich bei 15:40 mit dem Rücken zur Wand, drehte das Game und den Satz aber noch – 6:4. Deutlicher verlief der zweite Satz dann. Da gelangen Österreichs Nummer eins die Breaks zum 2:0 und 4:0. Am Ende siegte Rodionov mit 6:1.

"Es ist etwas ganz Besonderes, hier zu Hause in Wien den ersten Punkt zu holen. Es ist nicht mein erster Davis Cup, ich war der erfahrenere Spieler", meinte der Weltranglisten-142.

Österreich - Belgien 1:1 Jurij Rodionov - Gauthier Onclin 6:4, 6:1 Lukas Neumayer - Zizou Bergs 6:2, 4:6, 2:6 Lucas Miedler/Neil Oberleitner - Sander Gille/Joran Vliegen Samstag Jurij Rodionov - Zizou Bergs Samstag Lukas Neumayer - Gauthier Onclin Samstag

Das Davis-Cup-Duell wird am Samstag mit einem Doppel und zwei weiteren Einzelspielen abgeschlossen.