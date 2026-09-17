i Alexander Zverev und Sophia Thomalla sind wieder vereint. "screenshot/instagram" Liebesfoto aus Urlaub Zverev und Thomalla kuscheln nach Trennung Beim US-Open-Triumph fehlte Sophia Thomalla noch an der Seite von Alexander Zverev. Jetzt sind die beiden wieder vereint - und zeigen ihr Liebesglück. Von Sport Heute 17.09.2026, 21:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Triumph in New York musste Alexander Zverev noch ohne seine Freundin feiern. Sieben Wochen war der zweifache Grand-Slam-Sieger von seiner Sophia getrennt.

Thomalla fehlte beim US-Open-Finale in New York wegen beruflicher Verpflichtungen und gratulierte ihrem Alex aus der Ferne mit der Botschaft: "He did it again."

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Jetzt hat die Trennung ein Ende. Thomalla veröffentlichte auf Instagram ein Schwarzweiß-Foto aus dem gemeinsamen Urlaub. Im Bikini kuschelt sie sich eng an Zverev, der in Badehose seine Hand an ihre Hüfte legt und in die Kamera grinst.

Einen Kommentar spart sich die 36-Jährige. Das Bild spricht ohnehin für sich.

Zverev hatte nach seinem Triumph zunächst ohne Thomalla gefeiert. Nach sieben Wochen in Nordamerika stand für den Tennis-Star schließlich die Rückkehr nach Europa an.

Nun können die beiden den Erfolg und die starke Saison mit zwei Major-Siegen gemeinsam genießen. Seit 2021 sind Zverev und Thomalla ein Paar.

Erst kam der große Pokal in New York – jetzt gibt es für Zverev die wohl schönere Belohnung: gemeinsame Zeit mit Sophia.