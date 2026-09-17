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Leopold "Poldl" Gruber (r.) war ein Weggefährte von Franz Klammer
APA-Images / APA / EXPA (Archivbild)
Leopold "Poldl" Gruber ist tot

"Deine Ruhe finden" – Ski-Legende stirbt mit 74 Jahren

Der frühere Weltcup-Rennläufer Leopold "Poldl" Gruber ist im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 09:31
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Der Kärntner Skisport nimmt Abschied von einem bekannten Rennläufer der 1970er-Jahre. Leopold "Poldl" Gruber aus Bad Kleinkirchheim ist am 12. September 2026 im Alter von 74 Jahren verstorben. Er war zuvor kurz und schwer erkrankt.

Gruber gehörte in den 1970er-Jahren dem österreichischen Kader an und stellte sein Können vor allem im Riesentorlauf unter Beweis. Er galt als Weggefährte von Franz Klammer und Werner Grissmann.

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"Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden", heißt es vom Landesskiverband Kärnten.

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Emotionale Worte zum Abschied

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere führte Gruber gemeinsam mit seiner Ehefrau Uschi die Sportalm in St. Oswald, die auch als "Weltcup-Poldlhütte" bekannt ist.

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Nach seinem Tod wird dort mit bewegenden Worten Abschied genommen: "Wir halten dich fest in unserem Herzen und sind unendlich dankbar für jeden Moment mit dir. Dein Weg war schwer geworden, und so durftest du deine Ruhe finden."

Abschied in St. Oswald

Am Dienstag, dem 22. September 2026, findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Oswald ein Abendgebet statt.

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Einen Tag später, am Mittwoch, dem 23. September, kann die Trauergemeinde ab 11 Uhr in der Pfarrkirche persönlich von Leopold "Poldl" Gruber Abschied nehmen.

wil,17.09.2026, 09:31
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