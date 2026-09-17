i Jana Wosnitza und Elias Nerlich bei der Icon league. IMAGO/Hanno Bode "Worauf zielen Kommentare ab?" "Gefährlich" – TV-Star will keine Körper-Komplimente Jana Wosnitza spricht darüber, dass sie Komplimente über ihren Körper mit Vorsicht genießt. Von Sport Heute 17.09.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jana Wosnitza gehört zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands. Die 32-Jährige steht regelmäßig für NFL- und Fußball-Übertragungen vor der Kamera. Nun spricht sie offen darüber, warum selbst vermeintlich gut gemeinte Kommentare über ihren Körper für sie problematisch sind.

"Das Kommentieren von Körperbildern, das ist einfach sehr, sehr sensibel und sehr, sehr gefährlich. Weil jede Reaktion, die du bekommst, löst ja auch in dir eine Reaktion aus", erklärt Wosnitza gegenüber RTL.

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Auf Instagram folgen der Moderatorin mehr als 200.000 Menschen. Dort gewährt sie nicht nur Einblicke in ihren Berufsalltag, sondern zeigt auch regelmäßig ihre Workouts und Trainingseinheiten. Dabei ist auch ihr durchtrainierter Körper immer wieder Thema in den Kommentaren.

Doch selbst Komplimente über ihr Aussehen sieht Wosnitza kritisch. "Auch wenn es vermeintlich Komplimente sind, die du für deinen Körper bekommst, wie du gerade aussiehst, deine Form, kann dich das ja in einer Lebensphase treffen, in der du aber gar nicht die beste Version deiner selbst bist."

Für die 32-Jährige spielt dabei vor allem die mentale Gesundheit eine wichtige Rolle. Das äußere Erscheinungsbild sage schließlich wenig darüber aus, wie es einem Menschen tatsächlich gehe.

"Worauf zielen die Kommentare ab? Auf den Körper. Der Körper ist nur die Hülle. Also das ist das, was im Außen präsentiert wird, was andere Menschen sehen. Aber niemand sieht, wie es deiner Seele geht, was bei dir im Innern los ist, was dich als Mensch auszeichnet", erklärt sie.

Wosnitza startete 2019 bei Sport1 als Moderatorin, ehe sie 2023 zu RTL wechselte. Dort ist sie mittlerweile unter anderem bei NFL- und Fußball-Übertragungen im Einsatz.

Sport spielte allerdings schon lange vor ihrer TV-Karriere eine wichtige Rolle in ihrem Leben. "Ich habe es geschafft, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Der Sport in meinem Privatleben war schon viel früher da als der in meinem Berufsleben. Das ist bis heute so geblieben."