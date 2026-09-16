i Trinity Rodman (l.) kann wieder lachen. Reuters Nach US-Open-Triumph Sieger Zverev bringt Freundin des Gegners zum Lachen Alexander Zverev krönte sich bei den US Open zum "König von New York". Bei seiner Siegesrede sprach er plötzlich die Freundin von Ben Shelton an. Von Sport Heute 16.09.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

6:3, 7:6, 5:7, 6:2 – mit diesem Ergebnis sicherte sich Alexander Zverev seinen ersten Titel bei den US Open. 37 Jahre nach Boris Becker jubelte in Flushing Meadows wieder ein Deutscher. Der Lohn: 4,76 Millionen Euro Preisgeld.

Zverev stahl Lokalmatador Ben Shelton die Show. Der US-Amerikaner hatte zuvor Carlos Alcaraz aus dem Turnier geworfen, im Finale war er dann chancenlos.

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Champion Zverev, der auch in der Stadthalle aufschlägt, fand bei seiner Rede nach dem Matchball lobende Worte. "Ich will Bens Team gratulieren. Brian (seinem Vater, Anm.) und jedem, der da ist. Zu deiner Mutter, deiner Schwester. Es ist genauso wie mit meiner Familie und deswegen bin ich so glücklich, euch hier in diesen Endspielen zu sehen, euch Masters-Siege einfahren zu sehen, weil ich weiß, dass es eine Familienangelegenheit ist. Jeder geht den gleichen Weg mit, um erfolgreich zu sein. Ihr habt es wirklich verdient."

Danach richtete er sich direkt an Sheltons Freundin Trinity Rodman. "Trinity, ich dachte, du hättest ein Spiel? Glückwunsch auch an dich, du bist der Glücksbringer – vielleicht nicht heute, aber sonst immer", meinte Zverev, der der 24-Jährigen ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Hintergrund: Rodman ist selbst Sportlerin – und zwar die bestbezahlte Fußballerin der Welt. Sie stand zeitgleich zum US-Open-Endspiel selbst auf dem Platz, stürmte mit Washington Spirit in der NWSL gegen Boston Legacy. Nach der 0:3-Pleite tauchte sie dann doch noch in der Tennis-Arena auf.

Die Shelton-Pleite konnte sie im Gegensatz zu den vorangegangenen Matches bei den US Open nicht verhindern.

Zverevs Lebensgefährtin Sophia Thomalla verpasste das komplette Turnier. Sie fieberte – beruflich bedingt – vor dem Fernseher mit. "He did it again", schrieb sie später auf Instagram.