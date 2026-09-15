i Taylor Swift in der VIP-Loge neben Tom Cruise beim NFL-Auftaktspiel ihres Mannes Travis Kelce. APA Images Superstar verärgert Swift polterte neben Cruise wegen NFL-Kameras Aufregung um Taylor Swift! Die Musik-Gigantin verfolgte neben Hollywood-Star Tom Cruise ein NFL-Spiel ihres Mannes Travis Kelce. Rastete sie dann aus? Von Sport Heute 15.09.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kansas City Chiefs gewannen ihr NFL-Auftaktspiel überlegen mit 31:10 gegen die Denver Broncos. Für Swift war es ein ganz besonderer Event: Zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit mit Chiefs-Star Kelce war sie offiziell bei einem Spiel ihres Mannes im Stadion.

Gemeinsam mit der Familie Kelce verfolgte Swift das Spiel aus einer VIP-Loge im Arrowhead Stadium. Hollywood-Star Cruise saß zeitweise neben ihr. Immer wieder schwenkten die TV-Kameras auf die beiden. Auch in diesem Moment. Swift jubelte über eine Spielszene, plötzlich kippte ihre Stimmung um. Die Kamera-Aufnahmen schienen ihr nicht zu passen.

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Swift-Sager geht viral

Laut eines Posts bei X, der mittlerweile mehr als eine Million Mal angeschaut wurde, sollen ihre Worte gewesen sein: "Zeigt mich nicht. Geht weg von mir („Don't show me! Get off of me!“)."

Der ganz genaue Wortlaut ist auf den Aufnahmen nicht erkennbar, nur, dass Swift wohl auf ein TV-Bild reagierte.

Kelce mit 59-Yard-Fang

Für Ehemann Travis war es jedenfalls ein gelungener Abend. Er jubelte nicht nur über den Sieg seiner Chiefs, sondern auch über eine persönliche Bestmarke.

Der Tight End machte einen 59-Yard-Fang, hält jetzt bei 13.067 Receiving Yards, überholte Jason Witten. In der ewigen Bestenliste liegt jetzt nur noch Tony Gonzalez vor ihm.

Gut möglich, dass Swift bei ihrem Spruch gegen die TV-Kameras bei diesem sportlichen Höhepunkt auch falsch verstanden wurde.

Laut Mirror US Sports hat die professionelle Lippenleserin Nicola Hickling eine andere Version erkannt. Demnach soll Swift nicht geschimpft, sondern gesagt haben: "Oh, er ist frei. Er ist frei. Lass ihn in Ruhe, meine Güte („Oh, he’s open. He’s open. Get off him, jeez“)."

Am Ende sah man Swift und Cruise jedenfalls wieder lachen.