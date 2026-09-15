i Tennis-Ikone Boris Becker. IMAGO/Panama Pictures Ganz deutliche Worte Becker nach Zverev-Triumph: "Bodenlose Frechheit" Nach seinem Triumph bei den US Open warfen Kritiker Tennis-Ass Alexander Zverev einen leichten Weg vor. Argumente, die Boris Becker nicht versteht. Von Sport Heute 15.09.2026, 20:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Boris Becker platzt der Kragen. Die deutsche Tennis-Legende kann die Kritik am vermeintlich leichten Weg von Alexander Zverev zu seinem US-Open-Titel überhaupt nicht nachvollziehen – und geht mit den Kritikern hart ins Gericht.

"Er kann immer nur den Gegner schlagen, gegen den er auf dem Platz antreten muss", sagte Becker in seinem Podcast mit Andrea Petkovic. Dass Zverevs Triumph wegen der Konkurrenz kleingeredet wird, ärgert ihn gewaltig: "Ich finde es eigentlich eine bodenlose Frechheit und eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber seiner Leistung."

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Nur ein Top-Ten-Spieler

Tatsächlich fehlte Weltranglistenerster Jannik Sinner verletzt, Carlos Alcaraz scheiterte im Viertelfinale an Zverevs späterem Finalgegner Ben Shelton. Der US-Amerikaner war damit der einzige Top-Zehn-Spieler, den Zverev auf seinem Weg zum Titel besiegte. Für Becker schmälert das die Leistung aber keineswegs.

"Der steht zum dritten Mal in Folge im Finale eines Grand Slams", erinnert Becker. Nach seinem Triumph bei den French Open setzte sich Zverev in New York mit 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 gegen Shelton durch und holte seinen zweiten Grand-Slam-Titel. "Jetzt muss man ihm im Herbst seiner Karriere den Respekt zollen, den er verdient", fordert Becker.

Einen Kritikpunkt hat der 58-Jährige dann aber doch: Zverevs langes Balltippen vor dem zweiten Aufschlag. "Ich wurde hektisch beim Kommentieren", gesteht Becker. Er fordert deshalb eine Regeländerung, die auch beim zweiten Service eine klare Zeitbegrenzung vorsieht.