i Justin Bieber trat zuletzt im Finale der Fußball-WM auf. Imago Super-Bowl-Show Nicht nur Miley Cyrus, NFL will zwei weitere Megastars Der Super Bowl ist das größte Sportevent der Welt. Legendär ist die Halbzeitshow. Jetzt tauchten zwei neue Namen auf. Von Sport Heute 15.09.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste Super Bowl findet am 14. Februar 2027 im SOFI Stadium in Los Angeles statt. Die große Frage dabei wie jedes Jahr: Wer tritt bei der Halftime Show auf?

Traditionell verkündet die NFL den Act für das Musik-Spektakel Ende September.

Nach Informationen des US-Portals "TMZ" sollen gleich zwei absolute Weltstars ganz oben auf der Wunschliste der Verantwortlichen stehen: Justin Bieber und Harry Styles.

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Bad Bunny begeisterte bei der letzten Super Bowl. Reuters

Bieber schon bei Finale der Fußball-WM

Wie "TMZ" berichtet, sollen Bieber und Styles die Favoriten von Roc Nation sein.

Das Unternehmen von Rap-Gigant Jay-Z organisiert die Halftime Show gemeinsam mit der NFL. Jay-Z hat dabei das letzte Wort bei der Auswahl der Künstler.

In dem Bericht steht allerdings auch, dass beide Musiker bisher noch nicht kontaktiert wurden. Offen ist auch, ob sie einer Anfrage positiv gegenüber stehen würden.

Bieber trat zuletzt beim Finale der Fußball-WM 2006 auf. Styles wartet noch auf einen Auftritt auf der ganz großen Bühne.

Miley Cyrus und Dua Lipa

Vor Bieber und Styles tauchte vor wenigen Tagen auch schon der Name Miley Cyrus auf der NFL-Wunschliste für den nächsten Super Bowl auf.

Laut "Bild" wird ein größeres Disney-Konzept mit weiteren Stars wie Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter oder Zendaya diskutiert. Hintergrund: Erstmals überträgt ESPN den Super Bowl. Der Sender gehört zum Disney-Konzern.

Auch Dua Lipa wurde in diesem Zusammenhang als mögliche Show-Kandidatin genannt.