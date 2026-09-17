i Nummer 1 Rodionov, Kapitän Melzer: "Wir glauben an das Finale." GEPA Davis-Cup-Hit in Wien Im Wiener Prater blühen Österreichs Tennis-Träume Nach 18 Jahren steigt wieder ein Davis-Cup-Hit in Wien. Österreich kämpft ab Freitag gegen Belgien um das Ticket für das Finalturnier. Von Martin Huber 17.09.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den US Open donnerten zuletzt die Jets über die Tennis-Stars hinweg, im Wiener Prater zwitschern jetzt die Vögel. Die Kulisse ist eine völlig andere, die Bedeutung bleibt groß.

Nach 18 Jahren steigt wieder ein Davis-Cup-Hit in Wien. Österreichs Tennis-Herren kämpfen ab Freitag auf dem WAC-Platz vor 4.000 Fans gegen Belgien um das Ticket für die Top 8 in Bologna.

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Und im rot-weiß-roten Lager wächst der Glaube an die große Chance. "Wir glauben an das Finale", sagt Kapitän Jürgen Melzer.

"Chancen 50:50"

Die Ausgangslage hat sich vor dem Duell verändert. Belgien muss mit US-Open-Viertelfinalist Alexander Blockx und Raphael Collignon zwei Top-50-Spieler verletzt vorgeben. "Jetzt stehen unsere Chancen 50:50", sagt Melzer.

Seine Mannschaft für den Auftakt hat der Kapitän bereits "im Kopf". Jurij Rodionov ist gesetzt. Als Nummer zwei dürfte Lukas Neumayer den Vorzug vor Joel Schwärzler bekommen. "Lukas spielt für Österreich sehr konstant", sagt Melzer. "Bei Joel wären die Nerven kein Problem. Ich traue beiden einen Sieg gegen Zizou Bergs zu."

Erinnerungen an Muster und Agassi

Der Schauplatz weckt große Erinnerungen. Schon 1990 blühten im Prater Österreichs Tennis-Träume. Thomas Muster und Co. lieferten den USA rund um Superstar Andre Agassi einen legendären Davis-Cup-Kampf, mussten sich am Ende nach vier Tagen mit 2:3 geschlagen geben.

Melzer kennt die Bilder bestens. "Davon habe ich eine Videokassette", grinst der 44-Jährige. "Ich kann den Text davon auswendig. Es war der Aufschlag von Tennis-Österreich."

Mehr als drei Jahrzehnte später soll im Prater ein neues Kapitel österreichischer Tennis-Geschichte geschrieben werden. Die Vergangenheit spielt für Melzer ab dem ersten Ballwechsel keine Rolle mehr. "Jetzt zählt nur die Gegenwart."