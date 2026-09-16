i Rad-Ass Tadej Pogacar. Imago Images, Instagram Wilder Sturz, verletzt Rad-Superstar zeigt seine heftige OP-Narbe Tadej Pogacar musste nach einem schweren Sturz bei der Vuelta a Espana aufgeben. Nun zeigte der Rad-Superstar seine heftige Operationsnarbe. Von Sport Heute 16.09.2026, 15:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Bilder gehen unter die Haut! Knapp zwei Wochen nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta meldet sich Tadej Pogacar mit einem persönlichen Einblick bei seinen Fans. Der Rad-Superstar zeigt auf Instagram die deutlichen Spuren seines Unfalls – darunter eine lange Operationsnarbe an der Schulter.

Der 27-Jährige sitzt bereits wieder auf dem Ergometer und dokumentiert seine ersten Trainingseinheiten. "Das erste Mal zurück. Das Schlüsselbein ist stabil, der Kopf ist stark und die Herzfrequenz hoch. Ich bin superglücklich. Los geht's", sagt Pogacar in dem Video.

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Neben seiner auffälligen Narbe zeigt der Slowene auch Aufnahmen aus dem Krankenhaus und vom Beginn seiner Reha. Pogacar war auf der achten Vuelta-Etappe schwer gestürzt und hatte sich einen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen Halswirbelbruch sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Seine Saison 2026 ist damit beendet, auch die Straßenrad-WM in Montreal muss der fünfmalige Tour-de-France-Sieger auslassen. Der Blick richtet sich deshalb bereits auf 2027. "Im Moment gehe ich Schritt für Schritt vor und baue die Belastung langsam mit Blick auf die nächste Saison wieder auf", erklärt Pogacar.

Auch sein UAE-Team will beim Comeback keinerlei Risiko eingehen. Teamchef Gianetti kündigte eine "allmähliche und kontrollierte Rückkehr" ohne zusätzlichen Druck an. Bis Pogacar wieder Rennen fährt, dürfte es noch dauern – die ersten Trainingsbilder zeigen aber: Der Weg zurück hat begonnen.