i Das Organisatoren Team der Grasl-Rallye rund um Hermann Haslauer und Max Maier Kristian BISSUTI Grasl Rallye am 18. & 19.09 Rallye-Action hautnah: Horn gibt am Samstag Vollgas 83 Wertungskilometer, 320 PS starke Boliden und 15.000 erwartete Fans. Dazu Sonne im Tagesverlauf und Verpflegung an der Strecke. Von Advertorial Heute 17.09.2026, 09:24 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Man hört sie, bevor man sie sieht. Ein Aufheulen zwischen den Hügeln, dann ein Knallen beim Runterschalten, und wenige Sekunden später schießt ein Rallyeauto vorbei, keine zehn Meter entfernt. Genau dieses Gefühl bekommt man am Samstag im Bezirk Horn, und zwar den ganzen Tag lang.

Ab 11 Uhr geht in Mörtersdorf die erste TOYOTA Keusch Grasl-Rallye-Horn in Szene: acht Sonderprüfungen, 83,45 Wertungskilometer reiner Asphalt, rund 80 Teams. Die Organisatoren rechnen mit etwa 15.000 Zuschauern. Und das Wetter spielt mit. Nach bewölktem Beginn setzt sich im Tagesverlauf immer mehr die Sonne durch, bei rund 20 Grad und trocken.

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Die Elite fährt mit

Sportlich ist die Rallye der achte von neun Läufen zur Austrian Rallye Challenge, entsprechend hochkarätig ist das Feld. Am Start stehen unter anderem Meisterschaftsleader Hermann Neubauer und der 14-fache Staatsmeister Raimund Baumschlager.

Neubauer sitzt in einem Toyota GR Yaris Rally2: 1,6-Liter-Dreizylinder-Turbo, rund 320 PS, Allradantrieb, sequenzielles Fünfganggetriebe, FIA-Mindestgewicht 1.230 Kilogramm. Solche Autos an engen Waldviertler Kurven arbeiten zu sehen, ist ein Erlebnis für sich.

Gefahren wird auf drei Schleifen, jede davon zweimal. Es geht von Gars am Kamp nach Mold über 6,85 Kilometer, von Taffa und Frauenhofen nach St. Bernhard über 16,68 Kilometer und wieder zurück von Mold nach Gars am Kamp über 6,59 Kilometer. Für Zuseher heißt das: Wer sich einen guten Platz sucht, sieht die Autos zweimal.

So nah kommt man sonst nirgends heran

Rallye ist die Sportart, bei der zwischen Publikum und Weltklasse am wenigsten steht. An den ausgewiesenen Besucherpunkten rauschen die Boliden wenige Meter entfernt vorbei. Man spürt den Luftzug, riecht die heißen Bremsen und sieht, wie die Fahrer das Auto quer durch die Kurve dirigieren.

Und man muss dafür nicht hungern. An den Besucherpunkten ist für Verpflegung gesorgt, mit Spezialitäten der Partner: Schremser Bier, Murelli Limonade, Sekt von Kattus und Weine von Winzer Krems. So kommt jeder auf seine Kosten.

Rallye Action hautnah miterleben Harald Illmer

Ein Hinweis, der wichtiger ist als alles andere: Entlang der Strecke gilt beidseits eine 50-Meter-Sperrzone, freigegeben sind ausschließlich die gekennzeichneten Zuschauerbereiche. Bitte rechtzeitig anreisen, die Strecke niemals überqueren, Kinder im Auge behalten und den Anweisungen der Streckenposten folgen.

Ken Block, Le Mans und ein Lada

Auch abseits der Prüfungen gibt es etwas zu sehen. In der Servicezone steht eine kleine, aber feine Sportwagenausstellung. "Ein Le-Mans-Bolide ist dort genauso zu bewundern wie ein Rallyeauto der US-Legende Ken Block. Und auch der eine oder andere Ferrari wird da sein", kündigen die Organisatoren Hermann Haslauer und Max Maier an.

Für Nostalgie sorgen sieben Grasl-Classic-Piloten. Sie fahren im Anschluss an das Hauptfeld ohne Zeitnahme über die Prüfungen, mit Autos, die Erinnerungen wecken: ein Ford Escort MK1 RS2000, ein BMW E36 M3, ein Mitsubishi Lancer und, als heimlicher Publikumsliebling, ein Lada 2107.

Wer noch näher dran sein will

Für alle, denen der Streckenrand nicht reicht, gibt es zwei Extras mit begrenztem Kontingent: einen 15-minütigen Hubschrauberrundflug direkt über die Sonderprüfungen, enthalten im Platin-Package um 449 Euro für zwei Personen, sowie VIP-Mitfahrten im Rallyeboliden auf dem Beifahrersitz, möglich bis maximal 100 Kilogramm Körpergewicht.

Eintrittstickets um 15 Euro erhalten Sie vor Ort bei den Eintrittsbereichen oder vorab auf heute.at/graslrallye.

Ein ganzes Viertel packt an

Dass eine Premiere dieser Größe überhaupt funktioniert, liegt an der Region selbst. Straßensperren, Streckenposten, Verpflegung, Quartiere: All das stemmen lokale Vereine, Betriebe und Anrainer gemeinsam. Ohne diese Zusammenarbeit gäbe es die Rallye schlicht nicht, betonen die Veranstalter. Die Region profitiert im Gegenzug. Veranstalter Max Maier rechnet mit 500 bis 800 Nächtigungen im Raum Horn und einem Zusatzeffekt von rund einer Million Euro in Gastronomie, Beherbergung und Handel.