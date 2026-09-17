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Jetzt ist es fix – Olympia-Bewerbe auf Krokodilsfluss

Jetzt ist es fix. Bei Olympia 2032 in Australien wird tatsächlich ein Krokodilsfluss zu einem Austragungsort von Wettbewerben.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 13:55
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Diese Olympia-Strecke hat es in sich! Bei den Sommerspielen 2032 in Brisbane werden die Ruder- und Kanu-Bewerbe tatsächlich auf einem Fluss ausgetragen, in dem Salzwasserkrokodile leben. Der Fitzroy River bei Rockhampton wurde nun offiziell als Austragungsort bestätigt.

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Queenslands Regierungschef David Crisafulli erklärte, der umstrittene Standort habe eine unabhängige Prüfung "mit Bravour" bestanden. "Es ist offiziell, unter Dach und Fach und besiegelt", sagte er. Auch die zuständigen Ruder- und Kanuverbände hätten den Standort gebilligt.

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Seit der Bekanntgabe der Pläne im März 2025 hatte es heftige Diskussionen gegeben. Neben den Krokodilen sorgten auch starke Strömungen, regelmäßige Überschwemmungen und hohe Sedimentmengen für Bedenken. Mehr als 500 Ruderer hatten sich deshalb in einem offenen Brief für eine andere Strecke ausgesprochen.

Der Fitzroy River wurde daraufhin unter anderem auf Strömungen, Wasserstände, Wind sowie Wetter- und Umweltbedingungen untersucht. Das Ergebnis: Olympia kann auf dem Krokodilfluss stattfinden.

Eine entscheidende Frage bleibt allerdings offen: Wie die Athleten während der Spiele konkret vor den Krokodilen geschützt werden sollen, wurde noch nicht bekannt gegeben. Einen Managementplan gibt es bereits. Große Tiere und Krokodile mit gefährlichem Verhalten werden demnach gezielt entfernt.

red,17.09.2026, 13:55
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