i Darts-Star Luke Littler. IMAGO/Every Second Media Gesündere Ernährung Star-Koch soll Wunderkind Littler beim Abspecken helfen Luke Littler dominiert die Darts-Szene nach belieben. Jetzt will das Darts-Wunderkind aber seine Ernährung umstellen. Von Sport Heute 17.09.2026, 13:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Darts-Superstar Luke Littler arbeitet weiter an seiner Fitness. Der 19-jährige Engländer hat sich dafür Unterstützung von einem bekannten Chefkoch geholt und stellt seine Ernährung zunehmend um.

Littler ist für seine Vorliebe für Fast Food bekannt. Burger und Döner standen beim zweimaligen Weltmeister in der Vergangenheit regelmäßig auf dem Speiseplan. Damit soll nun zumindest teilweise Schluss sein.

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Unterstützt wird "The Nuke" von Chefkoch Jaedon Kay. Der Brite betreut unter anderem mehrere Fußballer von Manchester United – ausgerechnet Littlers Lieblingsklub. Auf Instagram teilte Kay bereits ein Bild, auf dem er dem Darts-Star eine Mahlzeit ins Auto reicht.

Statt kalorienreicher Fast-Food-Gerichte sollen künftig gesündere Mahlzeiten und mehr Vitamine auf Littlers Speiseplan stehen. Laut der britischen Zeitung "The Sun" lässt sich der Darts-Star die Dienste des Kochs rund 150 Pfund, umgerechnet etwa 175 Euro, pro Woche kosten.

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Für Littler ist es nicht der erste Schritt in Richtung eines fitteren Lebensstils. Der Engländer hatte bereits zuvor erklärt, rund zwölf Kilogramm abgenommen zu haben. Damit möchte er vor allem seine Ausdauer bei langen Matches verbessern.

Sportlich lief es für Littler schließlich schon vor seiner Ernährungsumstellung hervorragend. Trotz seiner Vorliebe für Fast Food dominierte der 19-Jährige zuletzt die Darts-Szene und gewann die vergangenen beiden Weltmeisterschaften.

Nun möchte Littler offenbar auch körperlich das nächste Level erreichen. Die Zeiten, in denen der Darts-Star seine Erfolge regelmäßig mit Döner und Limonade feierte, könnten damit zumindest vorerst vorbei sein.