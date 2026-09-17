i Joanna Wietrzyk hatte während des Wettkampfs mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Screenshot, X Sie entschuldigt sich Durchfall-Eklat – Hyrox-Athletin gibt Sieg zurück Joanna Wietrzyk sorgte mit ihrem Auftritt beim Hyrox-Wettkampf in Peking weltweit für Schlagzeilen. Nun zog die 24-Jährige die Konsequenzen daraus. Von Sport Heute 17.09.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Sieg ging gehörig in die Hose. Hyrox-Athletin Joanna Wietrzyk gewann am vergangenen Wochenende trotz heftiger Durchfall-Probleme den Wettkampf in Peking. Bilder der 24-Jährigen gingen anschließend viral. Jetzt entschuldigt sich die Australierin – und gibt ihren Sieg zurück.

Während des kräftezehrenden Rennens waren Wietrzyk sichtbar Fäkalien die Beine hinuntergelaufen. Trotzdem setzte sie den Wettkampf fort und kam am Ende sogar als Siegerin ins Ziel. Danach hagelte es Kritik. Auch den Veranstaltern wurde vorgeworfen, die Athletin nicht aus dem Rennen genommen zu haben.

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Athletin entschuldigt sich

Nun meldete sich Wietrzyk auf Instagram zu Wort. "Ich möchte mich aufrichtig bei den Menschen in China, meinen Mitstreitern, den Zuschauern und den Hyrox-Veranstaltern entschuldigen", schrieb sie. Vor dem Start habe sie sich gesund gefühlt und keine Anzeichen einer Magen-Darm-Erkrankung bemerkt.

Im Nachhinein sieht sie ihre Entscheidung, weiterzumachen, kritisch. "Rückblickend hätte ich die Strecke verlassen müssen. Ich übernehme die Verantwortung für mein Verhalten", erklärte Wietrzyk.

Sie gibt den Sieg zurück

Die 24-Jährige zieht deshalb Konsequenzen: Sie verzichtet nachträglich auf ihren Sieg, zieht ihre Teilnahme rückwirkend zurück und lässt sich die gewonnenen Punkte aberkennen. Die vergangenen Tage hätten ihr gezeigt, "dass es wichtigere Dinge gibt, als ein Rennen zu gewinnen".

Auch Hyrox reagiert auf den ungewöhnlichen Vorfall. Mitgründer Moritz Fürste kündigte an, die Regeln kurzfristig anzupassen, damit ähnliche Situationen künftig klar geregelt sind.