i Armin Assinger holt zur Zentralkritik an der Jugend aus. GEPA pictures "So spielt das Leben nicht" ORF-Star Assinger rechnet mit der heutigen Jugend ab Armin Assinger findet deutliche Worte für den Umgang mit Niederlagen und Leistung bei jungen Menschen. Der ORF-Star warnt vor einem "bösen Erwachen". Von Sport Heute 18.09.2026, 06:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Armin Assinger holt zur Generalkritik an der Jugend aus. Der ehemalige Ski-Star und ORF-Moderator vermisst Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen und den richtigen Umgang mit Niederlagen. Im Podcast "Streitwert" spricht der 62-Jährige Klartext.

Er sieht vor allem darin ein Problem, dass Kinder und Jugendliche immer stärker vor dem Verlieren geschützt würden – und warnt vor einem späteren "bösen Erwachen".

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Assinger: Niederlagen gehören dazu

"Es wird nirgendwo mehr gezählt, nicht einmal mehr beim Fußballspielen, weil jeder muss ein Sieger sein. So spielt das Leben aber nicht", kritisiert der Kärntner den heutigen Umgang mit Wettbewerb.

Für Assinger ist klar: Wer immer nur gewinnt oder vor Rückschlägen bewahrt wird, verpasst wichtige Erfahrungen. "Nur aus Niederlagen kann man etwas lernen! Wenn die Kinder nur zu Siegen getragen werden, wie soll man da etwas lernen?", fragt der ehemalige Ski-Rennläufer.

"Nicht in die Weltklasse gestreichelt"

Spätestens wenn Jugendliche später auf eigenen Beinen stehen müssen, sieht Assinger deshalb Probleme. "Und wenn man dann in die "freie Wildbahn" kommt, dann kommt das böse Erwachen, und man merkt erst, dass da ein rauer Wind weht. Es fehlt komplett der Punch! Wenn nicht größer gedacht wird, dann werden nicht einmal die kleinen Dinge funktionieren."

Für den ORF-Star hat seine eigene Vergangenheit im Spitzensport eine entscheidende Rolle gespielt. Dort habe er gelernt, mit Druck, Rückschlägen und schwierigen Phasen umzugehen.

"Der Leistungssport ist die beste Lebensschule, man lernt Respekt und Durchhaltevermögen. Man muss halt eben die Backen des verlängerten Hinterns zusammenzukneifen", sagt Assinger. Passend dazu verweist der Kärntner auf einen Satz des ehemaligen Thiem-Trainers Günter Bresnik: "Es ist noch niemand in die Weltklasse gestreichelt worden!"