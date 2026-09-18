i Michael Sweetney "imago" An neunter Stelle gedraftet Ehemaliger NBA-Star (43) unerwartet verstorben Große Trauer um Michael Sweetney: Der frühere NBA-Profi der New York Knicks und Chicago Bulls ist mit nur 43 Jahren gestorben. Von Sport Heute 18.09.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Basketball-Welt nimmt Abschied von Michael Sweetney. Der ehemalige NBA-Spieler starb am Donnerstag im Alter von nur 43 Jahren. Seine Ehefrau India gab die traurige Nachricht mit einem emotionalen Beitrag auf Facebook bekannt. Zu den Todesumständen ist bisher nichts bekannt.

"Mit schwerem Herzen und tiefer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Michael bekanntgeben. Mike Sweetney zu kennen, bedeutete, ihn zu lieben. Niemand liebte ihn mehr, und er liebte niemanden mehr als seine Familie. Seine Kinder waren sein ganzer Lebenssinn, und er lebte jeden Tag dafür, ihnen das bestmögliche Leben zu ermöglichen", schrieb sie.

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Knicks und Bulls nehmen Abschied

Sweetney galt zu Beginn seiner Karriere als großes Basketball-Talent. Im NBA-Draft 2003 sicherten sich die New York Knicks den Forward bereits an neunter Stelle. Zwei Jahre lang lief er für den Traditionsklub auf, anschließend wechselte er zu den Chicago Bulls.

Insgesamt absolvierte Sweetney 233 NBA-Spiele und kam dabei auf durchschnittlich 6,5 Punkte. Nach zwei Jahren in Chicago setzte er seine Karriere außerhalb der NBA fort, ehe er 2017 in Uruguay seine Laufbahn beendete.

Seine ehemaligen Klubs reagierten betroffen auf die Todesnachricht. "Die Knicks sind tief betroffen vom Tod von Michael Sweetney. Michael war ein außergewöhnlicher Mensch, der von vielen vermisst werden wird. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie", teilte New York mit.

Auch aus Chicago kamen Beileidsbekundungen: "Unsere Bulls-Familie spricht der Familie und den Freunden des ehemaligen Bulls-Spielers Michael Sweetney, der im Alter von 43 Jahren verstorben ist, ihr tief empfundenes Beileid aus."

Nach Karriereende als Trainer tätig

Nach seiner aktiven Laufbahn blieb Sweetney dem Basketball verbunden. An der Yeshiva University in New York arbeitete der frühere NBA-Profi vier Jahre als Co-Trainer.

Nach seinem Karriereende hatte Sweetney zudem öffentlich über psychische Probleme und Ängste während seiner Laufbahn gesprochen. Der hohe Erwartungsdruck als früher Top-Pick habe ihn belastet.