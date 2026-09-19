i Jorge Martin IMAGO/IPA Sport Martin vor Marquez 15 Tausendstel entscheiden Spielberg-Pole-Position Jorge Martin schnappt sich am Red Bull Ring die Pole Position – WM-Rivale Marc Marquez fehlen gerade einmal 15 Tausendstelsekunden. Von Sport Heute 19.09.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wimpernschlag entscheidet das Qualifying in Spielberg. Jorge Martin behält im Kampf um die Pole die Nerven und stellt seine Aprilia beim Grand Prix von Österreich auf Startplatz eins. Dahinter wird es denkbar knapp.

Nur 0,015 Sekunden fehlen Marc Marquez auf die Bestzeit seines WM-Rivalen. Auch KTM-Hoffnung Pedro Acosta mischt vor heimischem Publikum ganz vorne mit und landet mit lediglich 0,071 Sekunden Rückstand auf Rang drei.

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Für Martin ist es die 21. Pole Position seiner MotoGP-Karriere – und gleichzeitig ein wichtiges Zeichen im WM-Duell. Martin und Marquez liegen in der Fahrerwertung derzeit punktegleich an der Spitze.

Acosta nahe dran

Dabei sieht es nach dem ersten Versuch in Q2 zunächst noch nach einer KTM-Pole aus. Acosta setzt sich mit einer Zeit von 1:28,328 Minuten an die Spitze.

Im zweiten Run dreht Martin allerdings auf. Bereits auf seiner ersten schnellen Runde übernimmt er Platz eins und verbessert seine Bestmarke schließlich auf 1:27,917 Minuten. Auf seinen eigenen Rundenrekord aus dem Jahr 2024 fehlen damit weniger als zwei Zehntelsekunden.

Marquez und Acosta gehen auf ihren letzten Runden noch einmal voll ins Risiko. Am Ende reicht es für beide knapp nicht. "Ich bin sehr glücklich, normalerweise haben wir im Qualifying große Probleme", zeigt sich Acosta dennoch zufrieden.

Weitere KTM-Piloten weit zurück

Hinter dem Spanier sieht es für KTM deutlich weniger erfreulich aus. Brad Binder kommt nicht über Startplatz elf hinaus. Die beiden Tech3-Piloten Pol Espargaro und Enea Bastianini scheitern bereits am Einzug ins Q2. Espargaro startet von Position 14, Bastianini muss sich mit Rang 17 begnügen.

Am Samstagnachmittag wird es ab 15 Uhr erstmals ernst, wenn der Sprint in Spielberg steigt. Das Hauptrennen auf dem Red Bull Ring folgt am Sonntag um 14 Uhr.