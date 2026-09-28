90-Jähriger crasht mit Pkw – Beifahrer schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag kam es im Bezirk Krems zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 43 von Hohenwart in Richtung Straß im Straßertale unterwegs.

Auto überschlägt sich in Böschung

Mit ihm im Auto saßen ein Beifahrer (76) sowie eine 67-jährige Frau auf der Rückbank. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab.

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Das Auto touchierte zunächst eine Pfeilbake sowie einen Straßenleitpflock und überschlug sich anschließend in der angrenzenden Böschung.

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Schwerverletzter muss aus Auto befreit werden

Der 90-jährige Lenker und seine 67-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für den 76 Jahre alten Beifahrer endete die Fahrt hingegen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten den Mann aus dem Fahrzeug befreien.

Die Bilder des Tages i ?

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 ins Landesklinikum Horn geflogen.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Landesstraße komplett gesperrt werden. Gegen 17 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.