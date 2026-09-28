i Einsatz auf der A1 Bfkdo Amstetten / FF St. Georgen/Ybbsfelde Helfer blockiert Einsatz auf A1: "Rettungsgasse ließ zu wünschen übrig" Die Anfahrt der Einsatzkräfte verzögerte sich, da die Rettungsgasse auf der Autobahn zunächst nicht ordnungsgemäß gebildet war. Von Niederösterreich Heute 28.09.2026, 11:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kürzlich wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Ybbsfelde zu einem Verkehrsunfall auf die A1 Westautobahn gerufen. Der Alarm ging um 17:51 Uhr mit dem Meldebild "Technischer Einsatz (T1) – 4 Pkw zu bergen" ein. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 109 in Fahrtrichtung Wien.

Die Anfahrt der Einsatzkräfte verzögerte sich, da die Rettungsgasse auf der Autobahn zunächst nicht ordnungsgemäß gebildet war.

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Einsatz auf der A1 i ?

Die Feuerwehr nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um erneut an die gesetzliche Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse zu erinnern. Bei einer dreispurigen Autobahn müssen Fahrzeuge auf der linken Spur so weit wie möglich nach links ausweichen, während die Fahrzeuge auf den beiden rechten Spuren so weit wie möglich nach rechts fahren.

Verletzte Person medizinisch versorgt

Am Unfallort stellte sich die Lage so dar, dass zwei beschädigte Fahrzeuge die dritte Fahrspur blockierten, während zwei weitere Pkw auf dem Pannenstreifen standen. Eine verletzte Person wurde vor Ort vom Roten Kreuz und dem Notarzt Dr. Florian Hoffer medizinisch versorgt.

Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Unfallstelle sowie die Bergung und den Abtransport der fahrunfähigen Fahrzeuge. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder vollständig freigegeben werden.