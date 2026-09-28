i Hier kam es zum Unfall-Drama DOKU-NÖ Unfall mit Kamera gefilmt Unfall mit E-Scooter – gefährliche Stelle bekannt Nächstes E-Scooter-Drama in Tulln: Ein erst 18-jähriger Wiener prallte mit weit überhöhter Geschwindigkeit in ein Tor – in Tiefschlaf versetzt! Von Niederösterreich Heute 28.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf den 24. Juli 2013 war es in dem Bereich zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein 40-jähriger Wiener war mit seinem Fahrrad auf dem Treppelweg des südlichen Donauufers durch das Gemeindegebiet von Tulln unterwegs. Auch damals dürfte es zu einem Zusammenstoß mit dem Stahltor gegeben haben – für den Wiener gab es keine Rettung mehr, er starb an der Unfallstelle.

Dieses Wochenende kam es nun erneut zu einem Unfall-Drama in Tulln: Ein erst 18-Jähriger aus Wien-Floridsdorf, soll mit unglaublichen 115 km/h unterwegs gewesen sein, ehe er gegen ein massives Stahltor krachte.

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VIDEO: Hier kam es zum E-Scooter-Unfall

Ohne Helm unterwegs

Laut "Heute"-Infos war der junge Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Helm unterwegs gewesen. Der folgenschere Unfall ereignete sich am Samstag gegen 20.10 Uhr. Der 18-Jährige war laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem offenbar aufgemotzten E-Scooter im Bereich der Donaulände und des Donauhafens in Tulln gerast.

Wegen der spärlichen Beleuchtung dürfte der Wiener das zweiflügelige Stahltor übersehen haben, prallte mit voller Wucht dagegen.

Die Unfallstelle: 18-Jähriger raste in dieses Stahltor i ?

Der Bursche wurde schwer verletzt, war zwar noch ansprechbar, der Notarzt versetzte den 18-Jährigen aber noch an der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf. Der Schwerverletzte wurde dann ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Rasante Fahrt

Der 18-Jährige hatte die rasante Fahrt mit einer GoPro-Kamera aufgezeichnet. Wo diese genau montiert gewesen war, war zunächst unklar.