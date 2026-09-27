i ÖAMTC-Rettungshubschrauber "Christophorus 3" stand im Einsatz. Friedhelm Adam / imageBROKER / picturedesk.com Kletterunfall auf Hoher Wand Von Stein getroffen – Mann brach sich Schlüsselbein Ein 53-Jähriger war auf der Hohen Wand unterwegs, als ein Kletterer vor ihm für den Steinschlag verantwortlich zeichnete. Von Niederösterreich Heute 27.09.2026, 19:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 53-Jähriger war am Wochenende mit seiner 47-jährigen Gattin, beide aus dem 3. Wiener Gemeindebezirk, auf dem Gebirgsvereinssteig der Hohen Wand in Oberhöflein im Bezirk Neunkirchen unterwegs.

Nach ungefähr einem Drittel des Klettersteigs, unterhalb des Weningerturms auf 885 Höhenmetern, wurde von einem 38-Jährigen, welcher ungefähr 15 Minuten vor dem 53-Jährigen ging, ein Stein losgetreten.

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Ins Landesklinikum Wr. Neustadt geflogen

Der 53-Jährige wurde von diesem an der Schulter getroffen und erlitt einen Bruch des Schlüsselbeins. Er wurde durch den Rettungshubschrauber "Christophorus 3" mittels Taubergung geborgen und zur weiteren Behandlung in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.

38-Jähriger wurde angezeigt

Der 38-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.