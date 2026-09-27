Von Stein getroffen – Mann brach sich Schlüsselbein

Ein 53-Jähriger war am Wochenende mit seiner 47-jährigen Gattin, beide aus dem 3. Wiener Gemeindebezirk, auf dem Gebirgsvereinssteig der Hohen Wand in Oberhöflein im Bezirk Neunkirchen unterwegs.
Nach ungefähr einem Drittel des Klettersteigs, unterhalb des Weningerturms auf 885 Höhenmetern, wurde von einem 38-Jährigen, welcher ungefähr 15 Minuten vor dem 53-Jährigen ging, ein Stein losgetreten.
Der 53-Jährige wurde von diesem an der Schulter getroffen und erlitt einen Bruch des Schlüsselbeins. Er wurde durch den Rettungshubschrauber "Christophorus 3" mittels Taubergung geborgen und zur weiteren Behandlung in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.
Der 38-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.