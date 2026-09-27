i Schwerer Verkehrsunfall auf der S6: Einsatzkräfte vor Ort FF Gloggnitz-Stadt Beide Lenker im Spital Unfall auf der S6 – Fahrzeuge prallten frontal zusammen Im Gegenverkehrsbereich auf der Semmering-Schnellstraße S6 prallten aus bisher unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge zusammen. Von Niederösterreich Heute 27.09.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 26. September 2026, gegen 14.45 Uhr bei Gloggnitz im südlichen NÖ.

Im Gegenverkehrsbereich auf der S6 waren aus bisher unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge jeweils mit der Fahrerseite zusammengekracht. Dabei landete ein Fahrzeug auf dem Dach. Beide Lenker, welche alleine im Fahrzeug waren, wurden ins Krankenhaus gebracht.

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Schwerer Verkehrsunfall auf der S6: Einsatzkräfte vor Ort i ?

"Die zuständige Feuerwehr Gloggnitz unter Einsatzleiter Markus Gruber verbrachte beide Fahrzeuge und entfernte Wrackteile von der Fahrbahn. Die Reinigung der Fahrbahn, welche massiv von ausgetretenen Betriebsmittel verunreinigt war, wurde von einem Spezialunternehmen durchgeführt", teilte die FF Gloggnitz-Stadt mit.

Schnellstraße gesperrt

Für den Rettungs- und Feuerwehreinsatz musste die Schnellstraße gesperrt werden.

Im Einsatz neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehren, die Autobahninspektion Warth sowie die ASFINAG.