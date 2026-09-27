i Die Orioniden und Draconiden sind ein besonderes Ereignis, das sich niemand entgehen lassen sollte Foto von niko linh auf Unsplash Orioniden und Draconiden Diese Sternschnuppen-Highlights warten im Oktober Gleich zwei Meteorschauer sorgen im Oktober 2026 für ein beeindruckendes Schauspiel am Nachthimmel: die Orioniden und Draconiden. Von Österreich Heute 27.09.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Oktober kommen Himmelsbeobachter voll auf ihre Kosten. So sorgen die Meteorschauer der Orioniden und Draconiden für zahlreiche Sternschnuppen.

Diese beiden Sternschnuppenströme versprechen unvergessliche Nächte für alle, die gern den Blick nach oben richten.

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Wann sind die Orioniden zu sehen?

Der Meteorschauer der Orioniden ist bereits ab dem 2. Oktober aktiv und wird bis zum 7. November zu beobachten sein. Es handelt sich dabei um winzige Staubteilchen des Halleyschen Kometen, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen und als leuchtende Sternschnuppen sichtbar werden.

Das Maximum der Orioniden wird in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober erreicht – dann sind bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde möglich, meist in weißer, manchmal auch in roter, grüner oder gelber Farbe.

Wie lr-online.de berichtet, bietet sich der Blick auf das Sternbild Orion an, wobei du etwa 45 bis 90 Grad daneben schauen solltest. So erscheinen die Sternschnuppen heller und mit längeren Leuchtspuren. Hilfreich können spezielle Apps wie Star Walk oder Planetarium sein, um die Sternbilder am Himmel zu finden.

Draconiden: Frühe Sternschnuppen im Oktober

Fast zeitgleich mit den Orioniden leuchten im Oktober auch die Draconiden. Sie bestehen aus Partikeln des Kometen 21P/Giacobini-Zinner und sind vom 6. bis 10. Oktober aktiv. Das Maximum fällt auf den 8. und 9. Oktober. Anders als viele andere Meteorschauer sind die Draconiden bereits kurz nach Sonnenuntergang sichtbar.

Der Radiant der Draconiden liegt im Sternbild Drache, in der Nähe der Sterne Etamin und Alwaid. Wer den Blick auf diese Himmelsregion lenkt, hat gute Chancen, das Schauspiel mitzuerleben. Doch noch der volle Mond kann die Sicht erschweren; wenn er jedoch durch ein Haus oder einen Baum verdeckt wird, verbessern sich die Beobachtungsbedingungen.

Der Oktober bietet somit ideale Voraussetzungen, um Sternschnuppen zu beobachten.

Die Orioniden und Draconiden sind ein besonderes Ereignis, das sich niemand entgehen lassen sollte – vielleicht nutzt du die Gelegenheit, dir bei der Sichtung einer Sternschnuppe etwas zu wünschen.