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Schwerer Unfall an der Donaulände in Tulln
Schwerer Unfall an der Donaulände in Tulln
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Mit GoPro-Kamera gefilmt

E-Scooter-Crash bei 115 km/h! Wiener (18) im Tiefschlaf

Nächstes schweres Unfalldrama mit einem E-Scooter: Ein 18-Jähriger verunfallte in Tulln schwer, die wilde Fahrt wurde mit Kamera aufgezeichnet.
Erich Wessely
Von Erich Wessely
27.09.2026, 10:19
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Ein 18-jähriger Mann aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk fuhr am 26. September 2026 gegen 20.10 Uhr mit einem E-Scooter auf der Donaulände und dem Donauhafen im Gemeindegebiet von Tulln.

E-Scooter gestoppt – dann Crystal Meth entdeckt

Aufgrund "der spärlichen Beleuchtung des E-Scooters", wie es seitens der Polizei heißt, dürfte der 18-Jährige ein massives zweiflügeliges Stahltor übersehen haben.

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Stahltor offenbar übersehen

Durch den Anprall wurde die Verankerung aus Metall abgerissen und der Lenker kam kurz nach dem Tor schwer verletzt zum Liegen, war noch ansprechbar.

Bursche schwer verletzt

"Bei den medizinischen Erstmaßnahmen durch die Rettung konnten schwere Verletzungen festgestellt werden. Er wurde vor Ort vom Notarzt in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen", teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

Actioncam-Schock – GoPro warnt vor drohender Pleite

Wilde Fahrt mit GoPro-Kamera gefilmt

Da der 18-Jährige seine Fahrt mittels GoPro-Kamera aufzeichnete, konnten die einschreitenden Polizeibeamten vor Ort erheben, dass der 18-Jährige mit dem E-Scooter unmittelbar vor dem Aufprall vermutlich mit ca. 115 km/h unterwegs gewesen war.

wes,27.09.2026, 10:19
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