StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Judith Aschenbrenner von den Grünen Altlengbach hatte die Idee zu den Unkraut-Ziegen.
Judith Aschenbrenner von den Grünen Altlengbach hatte die Idee zu den Unkraut-Ziegen.
Die Grünen Altlengbach / Michael Zink
Pilotprojekt bei Unkraut

Zwei zahme Ziegen fressen invasiven Knöterich weg

In Altlengbach läuft ein ungewöhnlicher Versuch: Ziegen sollen jetzt den Japanischen Staudenknöterich zurückdrängen.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
27.09.2026, 09:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der Japanische Staudenknöterich macht sich entlang des Laabenbachs breit. Jetzt rücken ihm zwei Ziegen auf die Blätter: Seit vier Wochen grasen die Tiere in eingezäunten Bereichen und fressen sich durch die invasiven Pflanzen. "Und die Ziegen futtern flott!", freut sich Michael Zink von den Grünen Altlengbach (Bezirk St. Pölten-Land) im "Heute"-Gespräch.

Diese Pflanzen sind im Garten verboten

Schüler kümmern sich um die Ziegen

Die Idee stammt von Judith Aschenbrenner, "Grünen"-Gemeinderätin in Altlengbach und Mitglied des Große Tulln Wasserverbands. Sie wollte ausprobieren, ob Ziegen bei der Bekämpfung des invasiven Knöterichs helfen können. Michael Wochner, Landwirt und ebenfalls im Wasserverband, stellte dafür seine Tiere zur Verfügung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nach einem ersten Versuch in Brand-Laaben läuft das Projekt nun auch nahe der Mittelschule Laabental. Dort versorgen Schüler und Lehrkräfte die Ziegen mit Wasser und kontrollieren das Gehege. Laut Zink wandert die eingezäunte Weidefläche entlang des Laabenbachs von einer Gemeinde zur nächsten.

Määh-chtig viel Trockenrasen: Schafe als Gärtner

Fieses Unkraut überstand sogar Dürre

Der Knöterich verdränge andere Pflanzen und könne auch die Uferböschung destabilisieren, erklärt Aschenbrenner. Besonders gern fressen die Ziegen laut Wochner junge Triebe.

Ob die Beweidung die Ausbreitung dauerhaft bremsen kann, soll der Versuch zeigen. Bewährt sich die Methode, will der Wasserverband sie weiter einsetzen und dadurch aufwendige und kostspielige Mäharbeiten einschränken.

VF,27.09.2026, 09:00
Mehr zum Thema
LandwirtschaftNutztiereViehzuchtZucht

Weiterlesen

Weitere Storys
AltlengbachTiereSt. Pölten
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote