i Judith Aschenbrenner von den Grünen Altlengbach hatte die Idee zu den Unkraut-Ziegen. Die Grünen Altlengbach / Michael Zink Pilotprojekt bei Unkraut Zwei zahme Ziegen fressen invasiven Knöterich weg In Altlengbach läuft ein ungewöhnlicher Versuch: Ziegen sollen jetzt den Japanischen Staudenknöterich zurückdrängen. Von Victoria Carina Frühwirth 27.09.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Japanische Staudenknöterich macht sich entlang des Laabenbachs breit. Jetzt rücken ihm zwei Ziegen auf die Blätter: Seit vier Wochen grasen die Tiere in eingezäunten Bereichen und fressen sich durch die invasiven Pflanzen. "Und die Ziegen futtern flott!", freut sich Michael Zink von den Grünen Altlengbach (Bezirk St. Pölten-Land) im "Heute"-Gespräch.

Schüler kümmern sich um die Ziegen

Die Idee stammt von Judith Aschenbrenner, "Grünen"-Gemeinderätin in Altlengbach und Mitglied des Große Tulln Wasserverbands. Sie wollte ausprobieren, ob Ziegen bei der Bekämpfung des invasiven Knöterichs helfen können. Michael Wochner, Landwirt und ebenfalls im Wasserverband, stellte dafür seine Tiere zur Verfügung.

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Ziegen bekämpfen wucherndes Unkraut i ?

Nach einem ersten Versuch in Brand-Laaben läuft das Projekt nun auch nahe der Mittelschule Laabental. Dort versorgen Schüler und Lehrkräfte die Ziegen mit Wasser und kontrollieren das Gehege. Laut Zink wandert die eingezäunte Weidefläche entlang des Laabenbachs von einer Gemeinde zur nächsten.

Fieses Unkraut überstand sogar Dürre

Der Knöterich verdränge andere Pflanzen und könne auch die Uferböschung destabilisieren, erklärt Aschenbrenner. Besonders gern fressen die Ziegen laut Wochner junge Triebe.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die Beweidung die Ausbreitung dauerhaft bremsen kann, soll der Versuch zeigen. Bewährt sich die Methode, will der Wasserverband sie weiter einsetzen und dadurch aufwendige und kostspielige Mäharbeiten einschränken.