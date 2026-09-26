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Die Zeitumstellung auf die Winterzeit (Normalzeit) war zuletzt im Jahr 2020 so früh wie dieses Jahr.
Die Zeitumstellung auf die Winterzeit (Normalzeit) war zuletzt im Jahr 2020 so früh wie dieses Jahr.
imago/Westend61
Start der Winterzeit

Zeitumstellung: So früh wie seit 6 Jahren nicht mehr

Im Oktober wird die Uhr in Österreich besonders früh auf Winterzeit umgestellt – mit einer Stunde mehr Schlaf.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
26.09.2026, 18:21
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Wenn der Sommer zu Ende geht und die Tage kürzer werden, steht die jährliche Umstellung auf die Normalzeit bevor.

In Österreich werden die Uhren in der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026 umgestellt. Genau um 3 Uhr morgens werden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht – auf 2 Uhr. Das bringt eine zusätzliche Stunde Schlaf.

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Warum das Datum jährlich variiert

Der Grund für das wechselnde Datum liegt in der gesetzlichen Regelung: Die Winterzeit beginnt immer am letzten Sonntag im Oktober. Während die Umstellung im Vorjahr am 26. Oktober stattfand, fällt sie 2026 auf das frühestmögliche Datum, den 25. Oktober. Zuletzt war dies 2020 und 2015 der Fall.

Nachts wach? So findest du zurück in den Schlaf

2027 wird der Wechsel sogar erst am 31. Oktober erfolgen.

Für das offizielle Zeitsignal ist das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) in Wien zuständig. Dank des Langwellensenders DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main (Deutschland) passen sich Smartphones und Funkuhren automatisch an.

Debatte über Abschaffung der Zeitumstellung

Obwohl das Europäische Parlament bereits 2019 für das Ende der Zeitumstellung gestimmt hat und sich bei einer EU-weiten Umfrage 84 Prozent der Bürger dagegen ausgesprochen haben, bleibt die Reform im EU-Ministerrat blockiert.

Alte Bauernregel nennt wichtigen Stichtag für Wetter

Fix ist: Österreich wird auch in den kommenden Jahren zweimal jährlich an der Uhr drehen. Die Bundesregierung hat erst in dieser Woche per Verordnung festgelegt, wann die Sommerzeit in den Kalenderjahren 2027 bis 2031 beginnt und endet.

Experten plädieren für dauerhafte Winterzeit

Schlafforscher setzen sich indes klar für die dauerhafte Winterzeit ein. Sie argumentieren, dass das morgendliche Tageslicht den menschlichen Biorhythmus am besten unterstützt.

red,26.09.2026, 18:21
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