i Hebammen Doris Salzmann, Petra Riesenhuber, vorne Marlene Kainz, hinten Claudia Baumgartner Landesklinikum Amstetten Baby-Boom im Mostviertel 600 Babys kamen heuer in Amstetten zur Welt Mehr als 600 Babys wurden 2026 bereits im Landesklinikum Amstetten geboren. Das Team setzt dabei auf persönliche Betreuung. Von Victoria Carina Frühwirth 26.09.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Landesklinikum Amstetten herrscht heuer ordentlich Betrieb im Kreißsaal: Mehr als 600 Babys haben heuer dort bereits das Licht der Welt erblickt. Für das Team der Geburtenstation steht dabei nicht nur die medizinische Versorgung im Mittelpunkt.

Jede Geburt einzigartig

"Keine Geburt ist wie die andere. Uns ist es wichtig, die Frauen und ihre Familien individuell zu begleiten, ihnen Sicherheit zu geben und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen", erklärt die leitende Hebamme Petra Riesenhuber.

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Dass heuer bereits mehr als 600 Familien bei der Geburt begleitet wurden, freut das Team besonders.

Info-Abende für werdende Eltern

Damit werdende Eltern wissen, was sie im Spital erwartet, veranstaltet das Landesklinikum regelmäßig Informationsabende. Dort geht es um die Geburt, das Wochenbett und die Abläufe auf der Station. Auch persönliche Fragen können direkt mit dem Team besprochen werden.

Die nächsten Info-Abende finden am 12. Oktober und am 14. Dezember 2026 statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, die Veranstaltungen dauern rund eineinhalb Stunden. Vorsicht: Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich.

Auch Kurse mit Kreißsaalführung

Zusätzlich bieten die Hebammen Geburtsvorbereitungskurse samt Führung durch den Kreißsaal an. Behandelt werden unter anderem Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Säuglingspflege und Stillen.

Die Bilder des Tages i ?

"Gerade die Kreißsaalführung hilft vielen dabei, sich ein konkretes Bild davon zu machen, was sie bei uns erwartet", so Riesenhuber. Die nächsten Kurse starten am 29. September und am 10. November 2026.