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Die Polizei griff sofort ein und stoppte die beiden Raser.
Die Polizei griff sofort ein und stoppte die beiden Raser.
LPD (Symbolbild)
Raserei auf der A2

Zwei 24-Jährige verlieren in einer Nacht Führerschein

Eine Autofahrerin und ein Biker wurden auf der A2 bei Vösendorf mit 177 statt erlaubten 100 km/h erwischt. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.
André Wilding
Von André Wilding
26.09.2026, 12:45
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Eine Autofahrerin und ein Motorradlenker waren am Freitagabend auf der A2 deutlich zu schnell unterwegs. Eine Polizeistreife wurde im Gemeindegebiet von Vösendorf auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam.

Raser gestoppt – Auto und Motorrad beschlagnahmt

Gegen 21.58 Uhr bemerkten die Polizisten den Pkw und das Motorrad, beide mit österreichischer Zulassung. Die beiden Fahrzeuge waren laut Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

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177 statt erlaubten 100 km/h

Eine Geschwindigkeitsmessung bestätigte den Verdacht: Sowohl der Pkw als auch das Motorrad waren mit 177 km/h unterwegs. Auf dem betroffenen Abschnitt waren lediglich 100 km/h erlaubt.

Anschließend wurden die beiden Lenker kontrolliert. Bei der Autofahrerin und dem Motorradlenker handelt es sich jeweils um 24-Jährige.

Führerscheine und Fahrzeuge weg

Für beide war die Fahrt nach der Kontrolle beendet. Die Polizisten nahmen der 24-jährigen Pkw-Lenkerin und dem gleichaltrigen Motorradlenker die Führerscheine vorläufig ab.

Polizei erlebt Raser-Wochenende auf NÖ-Straßen

Zudem wurde beiden die Weiterfahrt untersagt. Auch der Pkw und das Motorrad wurden vorläufig beschlagnahmt.

78 km/h zu schnell – Führerschein und Auto weg

Beide Lenker werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

wil,26.09.2026, 12:45
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