i Die Polizei griff sofort ein und stoppte die beiden Raser. LPD (Symbolbild) Raserei auf der A2 Zwei 24-Jährige verlieren in einer Nacht Führerschein Eine Autofahrerin und ein Biker wurden auf der A2 bei Vösendorf mit 177 statt erlaubten 100 km/h erwischt. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Von André Wilding 26.09.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Autofahrerin und ein Motorradlenker waren am Freitagabend auf der A2 deutlich zu schnell unterwegs. Eine Polizeistreife wurde im Gemeindegebiet von Vösendorf auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam.

Gegen 21.58 Uhr bemerkten die Polizisten den Pkw und das Motorrad, beide mit österreichischer Zulassung. Die beiden Fahrzeuge waren laut Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

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177 statt erlaubten 100 km/h

Eine Geschwindigkeitsmessung bestätigte den Verdacht: Sowohl der Pkw als auch das Motorrad waren mit 177 km/h unterwegs. Auf dem betroffenen Abschnitt waren lediglich 100 km/h erlaubt.

Anschließend wurden die beiden Lenker kontrolliert. Bei der Autofahrerin und dem Motorradlenker handelt es sich jeweils um 24-Jährige.

Führerscheine und Fahrzeuge weg

Für beide war die Fahrt nach der Kontrolle beendet. Die Polizisten nahmen der 24-jährigen Pkw-Lenkerin und dem gleichaltrigen Motorradlenker die Führerscheine vorläufig ab.

Zudem wurde beiden die Weiterfahrt untersagt. Auch der Pkw und das Motorrad wurden vorläufig beschlagnahmt.

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Beide Lenker werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.