i Die Polizei zog die Autofahrerin aus dem Verkehr. Helmut Graf (Symbolbild) Führerschein abgenommen Mit 163 statt 80 km/h – Polizei nimmt Frau Auto weg Eine 50-Jährige wurde auf der S1 bei Leopoldsdorf mit 163 statt erlaubten 80 km/h erwischt. Führerschein und Auto waren vorerst weg. Von André Wilding 26.09.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war eine Autofahrerin am Freitagvormittag auf der S1 unterwegs. Polizisten erwischten die 50-Jährige bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf.

Beamte der Autobahnpolizei Schwechat führten dort am 25. September gegen 10.52 Uhr Messungen mit einem Lasergerät durch.

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163 statt erlaubten 80 km/h

Dabei geriet die Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha ins Visier der Polizisten. Das Messgerät zeigte bei ihrem Pkw eine Geschwindigkeit von 163 km/h an.

Erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 80 km/h. Damit lag die gemessene Geschwindigkeit 83 km/h über dem Tempolimit.

Führerschein vorläufig weg

Für die 50-Jährige hatte die Kontrolle unmittelbare Konsequenzen. Ihr Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

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Auch ihr Fahrzeug durfte sie vorerst nicht behalten. Der Pkw wurde von der Polizei vorläufig beschlagnahmt.

Die Lenkerin wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.