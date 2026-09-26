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Die Polizei zog die Autofahrerin aus dem Verkehr.
Die Polizei zog die Autofahrerin aus dem Verkehr.
Helmut Graf (Symbolbild)
Führerschein abgenommen

Mit 163 statt 80 km/h – Polizei nimmt Frau Auto weg

Eine 50-Jährige wurde auf der S1 bei Leopoldsdorf mit 163 statt erlaubten 80 km/h erwischt. Führerschein und Auto waren vorerst weg.
André Wilding
Von André Wilding
26.09.2026, 12:15
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Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war eine Autofahrerin am Freitagvormittag auf der S1 unterwegs. Polizisten erwischten die 50-Jährige bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf.

Beamte der Autobahnpolizei Schwechat führten dort am 25. September gegen 10.52 Uhr Messungen mit einem Lasergerät durch.

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163 statt erlaubten 80 km/h

Dabei geriet die Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha ins Visier der Polizisten. Das Messgerät zeigte bei ihrem Pkw eine Geschwindigkeit von 163 km/h an.

Polizei kann nicht glauben, was Raser zu ihr sagt

Erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 80 km/h. Damit lag die gemessene Geschwindigkeit 83 km/h über dem Tempolimit.

Führerschein vorläufig weg

Für die 50-Jährige hatte die Kontrolle unmittelbare Konsequenzen. Ihr Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

22-Jährige um 56 km/h zu schnell – Führerschein weg

Auch ihr Fahrzeug durfte sie vorerst nicht behalten. Der Pkw wurde von der Polizei vorläufig beschlagnahmt.

Polizei erlebt Raser-Wochenende auf NÖ-Straßen

Die Lenkerin wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

wil,26.09.2026, 12:15
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