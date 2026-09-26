StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Die Zahl der FSME-Fälle steigt in NÖ.
Die Zahl der FSME-Fälle steigt in NÖ.
iStock; Collage: heute.at
Gefährliche Zeckenbisse

FSME-Fälle steigen – diese Bezirke sind betroffen

In Niederösterreich wurden heuer bereits 15 FSME-Fälle gemeldet. Besonders betroffen sind Amstetten und Zwettl.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
26.09.2026, 05:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Zecken-Gefahr bleibt in Niederösterreich ein Thema: Heuer wurden bisher 15 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, registriert. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 13 Fälle, berichtet "ORF NÖ".

Kein Spray: Das hilft wirklich gegen Zecken

Derzeit keine Todesfälle in NÖ

Am stärksten betroffen ist derzeit der Bezirk Amstetten mit drei Erkrankten. Zwei Fälle wurden im Bezirk Zwettl gemeldet. Je einen Fall gibt es in Baden, Horn, Lilienfeld, Melk, Mödling, St. Pölten, Scheibbs, Tulln und Waidhofen an der Thaya sowie in Wiener Neustadt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Von einer auffälligen Häufung könne wegen der insgesamt niedrigen Fallzahlen aber nicht gesprochen werden. Die Landessanitätsdirektion sieht die Entwicklung laut "ORF NÖ" noch im Bereich der üblichen jährlichen Schwankungen. Todesfälle wurden heuer in Niederösterreich bisher keine gemeldet.

Österreich: 17 Prozent mehr Fälle

Auffällig ist allerdings das Alter vieler Erkrankter: Zehn der 15 Betroffenen sind älter als 40 Jahre. Fünf Patienten sind zwischen 41 und 65 Jahre alt, weitere fünf zwischen 66 und 80 Jahren.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig!Mail an uns

Österreichweit zeigt sich ein deutlicheres Bild. Bis Montag wurden laut Virologin Judith Aberle bereits 155 FSME-Patienten bestätigt, die im Spital behandelt werden mussten. Im gesamten Jahr 2025 waren es 132.

6 Zecken-Mythen: Was wirklich stimmt – und was nicht

Meisten Patienten ungeimpft

FSME wird vor allem durch den Stich infizierter Zecken übertragen und kann eine Entzündung des Gehirns oder der Gehirnhäute auslösen. Eine ursächliche Behandlung gibt es nicht. Laut Aberle schützt die Impfung bei eingehaltenem Impfschema zu 99 Prozent.

Die meisten der heuer in Niederösterreich bestätigten Spitalspatienten waren demnach ungeimpft. Zwei Erkrankte waren früher geimpft worden, ihre letzte Impfung lag allerdings bereits zehn beziehungsweise 25 Jahre zurück.

Experten weisen zudem darauf hin, dass Zecken durch mildere Temperaturen länger aktiv sein können. Mehr FSME-Fälle lassen sich damit allein aber nicht erklären.

VF,26.09.2026, 05:00
Mehr zum Thema
FSMEZeckenAmstettenKrankheit

Weiterlesen

Weitere Storys
NeuinfektionenWiener Neustadt
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote