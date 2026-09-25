Plötzlich von Straße abgekommen – Person im Spital

Am Donnerstagabend, dem 24. September 2026, kam es auf der Bundesstraße B25 auf Höhe Wieselburg zu einem Verkehrsunfall.
Ein Pkw kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.
Eine Person wurde vom Roten Kreuz noch an der Unfallstelle erstversorgt. Anschließend wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Nach der Versorgung des Verletzten rückte die Feuerwehr Wieselburg zur Bergung des Unfallwagens an.
Mit dem neuen Teleskoplader konnten die Einsatzkräfte den Pkw aus dem Straßengraben heben und anschließend sicher auf einem Abstellplatz abstellen. Danach wurde auch die Fahrbahn von Trümmerteilen und Verschmutzungen gereinigt.