i Nach der Versorgung des Verletzten rückte die Feuerwehr Wieselburg zur Bergung des Unfallwagens an. DOKU NÖ Unfall bei Wieselburg Plötzlich von Straße abgekommen – Person im Spital Auf der B25 bei Wieselburg kam ein Pkw am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Von Victoria Carina Frühwirth 25.09.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagabend, dem 24. September 2026, kam es auf der Bundesstraße B25 auf Höhe Wieselburg zu einem Verkehrsunfall.

Verunfallter Lenker kam ins Krankenhaus

Ein Pkw kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

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Eine Person wurde vom Roten Kreuz noch an der Unfallstelle erstversorgt. Anschließend wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Auto landet im Graben – ein Verletzter bei Wieselburg i ?

Feuerwehr barg Unfallauto

Nach der Versorgung des Verletzten rückte die Feuerwehr Wieselburg zur Bergung des Unfallwagens an.

Die Bilder des Tages i ?

Mit dem neuen Teleskoplader konnten die Einsatzkräfte den Pkw aus dem Straßengraben heben und anschließend sicher auf einem Abstellplatz abstellen. Danach wurde auch die Fahrbahn von Trümmerteilen und Verschmutzungen gereinigt.