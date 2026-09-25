StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Nach der Versorgung des Verletzten rückte die Feuerwehr Wieselburg zur Bergung des Unfallwagens an.
Nach der Versorgung des Verletzten rückte die Feuerwehr Wieselburg zur Bergung des Unfallwagens an.
DOKU NÖ
Unfall bei Wieselburg

Plötzlich von Straße abgekommen – Person im Spital

Auf der B25 bei Wieselburg kam ein Pkw am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
25.09.2026, 14:22
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Donnerstagabend, dem 24. September 2026, kam es auf der Bundesstraße B25 auf Höhe Wieselburg zu einem Verkehrsunfall.

Ohne Führerschein unterwegs – schwerer Unfall in NÖ

Verunfallter Lenker kam ins Krankenhaus

Ein Pkw kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Eine Person wurde vom Roten Kreuz noch an der Unfallstelle erstversorgt. Anschließend wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr barg Unfallauto

Nach der Versorgung des Verletzten rückte die Feuerwehr Wieselburg zur Bergung des Unfallwagens an.

Mit dem neuen Teleskoplader konnten die Einsatzkräfte den Pkw aus dem Straßengraben heben und anschließend sicher auf einem Abstellplatz abstellen. Danach wurde auch die Fahrbahn von Trümmerteilen und Verschmutzungen gereinigt.

VF,25.09.2026, 14:22
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallBergungRettungWieselburg

Weiterlesen

Weitere Storys
FeuerwehrVerletzungScheibbs
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote