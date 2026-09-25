i Auf der B22 bei Reinsberg kam ein Pkw von der Straße ab, raste über einen Acker und blieb erst an mehreren Bäumen stehen. DOKU NÖ Feuerwehren im Einsatz Pkw rast über Acker – erst Bäume stoppen den Wagen Auf der B22 bei Reinsberg (Scheibbs) kam ein Pkw von der Straße ab, raste über einen Acker und blieb erst an mehreren Bäumen stehen. Von Victoria Carina Frühwirth 25.09.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagfrüh kam es auf der Bundesstraße B22 bei Reinsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab.

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Lenker im Auto eingeschlossen

Das Fahrzeug fuhr anschließend über einen angrenzenden Acker und einen leichten Hang hinunter. Erst an der Waldgrenze war Schluss: Mehrere Bäume stoppten den Wagen, der dort schließlich zum Stillstand kam.

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Menschenrettung im Bezirk Scheibbs i ?

Die Feuerwehren Scheibbs, Reinsberg und Gresten wurden zur Menschenrettung alarmiert. Die Einsatzkräfte befreiten die verunfallte Person aus dem Fahrzeug.

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Verletzter kam ins Spital

Anschließend übernahmen Rettungsdienst und Notarzt des Roten Kreuzes Scheibbs die medizinische Erstversorgung.

Die verletzte Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum gebracht.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Bergung des Unfallwagens bekamen die Feuerwehrkräfte Unterstützung von einem Traktor. Gemeinsam konnte der Pkw geborgen und danach auf einem Abstellplatz sicher abgestellt werden.