Pkw rast über Acker – erst Bäume stoppen den Wagen

Am Donnerstagfrüh kam es auf der Bundesstraße B22 bei Reinsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab.
Das Fahrzeug fuhr anschließend über einen angrenzenden Acker und einen leichten Hang hinunter. Erst an der Waldgrenze war Schluss: Mehrere Bäume stoppten den Wagen, der dort schließlich zum Stillstand kam.
Die Feuerwehren Scheibbs, Reinsberg und Gresten wurden zur Menschenrettung alarmiert. Die Einsatzkräfte befreiten die verunfallte Person aus dem Fahrzeug.
Anschließend übernahmen Rettungsdienst und Notarzt des Roten Kreuzes Scheibbs die medizinische Erstversorgung.
Die verletzte Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum gebracht.
Für die Bergung des Unfallwagens bekamen die Feuerwehrkräfte Unterstützung von einem Traktor. Gemeinsam konnte der Pkw geborgen und danach auf einem Abstellplatz sicher abgestellt werden.