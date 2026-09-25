i Seit 1996 hat sich das Shopping-Center kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein beliebter Treffpunkt in Wiener Neustadt. DerFritz Zauber-Show, verlostes E-Auto Fischapark feiert 30-Jahr-Jubiläum mit großem Fest Der Fischapark in Wiener Neustadt wird 30. Und am 2. und 3. Oktober wird mit Shows, Rabatten und einem E-Auto-Gewinnspiel gefeiert. Von Victoria Carina Frühwirth 25.09.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit drei Jahrzehnten gehört der Fischapark fix zu Wiener Neustadt. Zum runden Geburtstag steigt am Freitag, 2. Oktober, und Samstag, 3. Oktober, ein großes Jubiläumsfest. Auf die Besucher warten Aktionen in den Shops, Unterhaltung für die ganze Familie und jede Menge Preise.

Mehrere Erweiterungen

Eröffnet wurde das Einkaufszentrum 1996. Schon vier Jahre später folgte die erste Erweiterung. Zwischen 2012 und 2015 wurde der Fischapark bei laufendem Betrieb noch einmal kräftig ausgebaut und komplett neu gestaltet.

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Heute verbindet das Center Shopping, Gastronomie und Veranstaltungen. "Seit 30 Jahren ist der Fischapark ein fixer Bestandteil von Wiener Neustadt und für viele Menschen weit mehr als ein Shopping-Center", sagt Center-Manager Christian Stagl.

Große Maskottchen-Parade

Am Freitag stehen zunächst die Kinder im Mittelpunkt. Die "PLANET LOLLIPOP"-Maskottchen "Happy" und "Lola" ziehen gemeinsam mit weiteren Maskottchen durch das Center. Ab 14 Uhr gibt es außerdem Kinderschminken und Glitzer-Tattoos.

Wer selbst einen neuen Look ausprobieren will, kann beim Styling-Corner vor H&M vorbeischauen. Hair- und Make-up-Profis sind am Freitag ab 17 Uhr sowie am Samstag ab 10 Uhr im Einsatz.

Am Freitagabend wird es dann lauter: Von 17 bis 20 Uhr legt ein Kronehit-DJ am Eventplatz auf. Von 17 bis 18.30 Uhr gibt es in teilnehmenden Lokalen 30 Prozent Rabatt auf Speisen, Getränke sind von der Aktion ausgenommen. Danach stehen bis 20 Uhr Gratis-Getränke bei einer Happy Hour am Eventplatz bereit.

Magier Fab Fox kommt

Der Samstag beginnt sportlich. Um 10 Uhr lädt Mrs.Sporty zu einer Stepper-Einheit mit Musik aus den 90er-Jahren. Für die Teilnehmer gibt es anschließend einen Vitamin-Shot und ein Goodie-Bag.

Magier Fab Fox Andreas Stuchlik

Einer der Höhepunkte folgt am Nachmittag: Der Magier Fab Fox aus Krumbach steht um 14 Uhr und um 16.30 Uhr auf der Bühne. Der Zauberkünstler war 2025 Zweitplatzierter bei "Das Supertalent" und trat 2026 bei "Britain's Got Talent" auf.

E-Auto wird verlost

Besonders spannend wird es auch beim großen Geburtstags-Gewinnspiel. Als Hauptpreis wartet ein Leapmotor T03. Zusätzlich werden 500 Euro in Form von ZEHNER-Shopping-Gutscheinen sowie ein Geschenkkorb von INTERSPAR verlost. Teilnahmekarten gibt es beim Besucher-Service im Obergeschoss sowie beim Gewinnspielstand vor H&M. Bis Samstag um 14 Uhr können die Karten eingeworfen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Um 15 Uhr werden die drei Gewinner live am Eventplatz gezogen. Wichtig: Wer gewinnt, muss bei der Ziehung persönlich vor Ort sein. Wer beim Geburtstag nicht nur feiern, sondern auch sparen will, bekommt rund um das Festwochenende in zahlreichen Shops eigene Jubiläumsangebote.