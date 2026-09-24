i Zeiselmauer: Moped prallt gegen Pkw DOKU-NÖ Unfall in Zeiselmauer Moped prallte in Pkw – Heckscheibe zerplatzte In Zeiselmauer kam es auf der B14 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Moped war aus unbekannter Ursache ins Heck eines Autos gekracht. Von Niederösterreich Heute 24.09.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Zeiselmauer kam es am Mittwochnachmittag, 23. September 2026, auf der B14 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Moped prallte aus unbekannter Ursache auf einen Pkw, durch die Wucht des Aufpralls zerplatzte die Heckscheibe des Pkw.

Der Mopedlenker kam auf der Fahrbahn zu liegen. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten den verletzten Kleinfahrzeuglenker, dieser wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert, der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

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Zeiselmauer: Moped prallt gegen Pkw i ?

Feuerwehr barg das Moped

Die Feuerwehr Zeiselmauer barg das Moped und reinigte die Unfallstelle. Der Pkw war noch fahrtüchtig, musste nicht abgeschleppt werden. Während der Aufräumarbeiten war die B14 in Fahrtrichtung Tulln für den Verkehr gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.