i Ein Tiertransporter hatte überhaupt keine Bremswirkung. LPD NÖ/LVA Schwerpunktaktion Gefährlich: Polizei stoppt Kuh-Transport ohne Bremse Bei Kontrollen im Bezirk Lilienfeld zog die Polizei sechs Fahrzeuge aus dem Verkehr. Ein Tiertransporter hatte überhaupt keine Bremswirkung. Von Victoria Carina Frühwirth 24.09.2026, 17:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Schwerpunktkontrolle im Bezirk Lilienfeld brachte am Dienstag erschreckende Mängel ans Licht. Polizisten der Landesverkehrsabteilung kontrollierten gemeinsam mit Sachverständigen des Landes Niederösterreich insgesamt 21 land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge.

Sofortiges Fahrverbot für sechs Lenker

Das Ergebnis fiel deutlich aus: Bei 17 Fahrzeugen wurden insgesamt 52 schwere technische Mängel festgestellt. Dazu kamen neun Mängel, die als "Gefahr im Verzug" eingestuft wurden. Bei sechs Fahrzeugen waren die Probleme so gravierend, dass die Lenker nicht mehr weiterfahren durften.

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Schwere Mängel bei Polizeikontrolle entdeckt i ?

Besonders gefährlich war ein landwirtschaftliches Gespann mit sechs ausgewachsenen Milchkühen. Der Anhänger war nicht zum Verkehr zugelassen und verfügte zwar über eine Druckluftbremse – diese funktionierte allerdings überhaupt nicht. An allen vier Rädern gab es keinerlei Bremswirkung.

Sechs Kühe ohne Bremse transportiert

Auch ein Reifen war massiv beschädigt. An der Seitenwand lag das Stahlgewebe bereits frei, Rostspuren deuteten darauf hin, dass der Schaden schon länger bestanden hatte. Zusätzlich war die hintere Beleuchtung beschädigt. Die Polizei stoppte die Fahrt sofort. Die sechs Kühe mussten von einem Viehhändler aus der Nähe abgeholt werden.

Wenig später geriet ein weiterer Kraftwagenzug ins Visier der Kontrolleure. Auf dem nicht zugelassenen Anhänger lagen mehrere Tonnen Schotter. Auch hier entdeckten die Experten schwere Mängel.

Verdächtige Rostspuren

Bei einem Reifen war auf der Lauffläche bereits das Stahlgewebe sichtbar. Noch brisanter: An der hinteren Achse war der Stabilisator auf beiden Seiten abgerissen. Auf der linken Seite war die kaputte Lagerung lediglich mit einer Schnur gegen das Herabfallen gesichert. Auch dort hatten sich an den Bruchstellen bereits Rostspuren gebildet. Die Weiterfahrt war damit ebenfalls sofort beendet.

Die Bilder des Tages i ?

Zusätzlich setzte es bei der Schwerpunktaktion 15 Anzeigen wegen weiterer Verstöße unter anderem bei Gefahrgut, Ladungssicherung und Güterbeförderung. Vier Sicherheitsleistungen in insgesamt vierstelliger Höhe wurden eingehoben.

Alle beanstandeten Lenker beziehungsweise Zulassungsbesitzer werden bei der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.