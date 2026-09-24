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In den Bezirken Amstetten und Melk wurde kontrolliert.
In den Bezirken Amstetten und Melk wurde kontrolliert.
Getty Images (Symbolbild)
Amstetten, Melk

Suchtgiftlenker erwischt – drei Führerscheine weg

Bei Schwerpunktkontrollen in Amstetten und Melk stoppte die Polizei drei Lenker unter Suchtgifteinfluss. Alle Führerscheine wurden abgenommen.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
24.09.2026, 12:55
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Gleich drei mutmaßliche Suchtgiftlenker gingen der Polizei am Mittwoch ins Netz. Beamte führten am 23. September mobile Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Drogen im Straßenverkehr" auf der Westautobahn und im Bezirk Melk durch.

Dieb bei Kontrolle in gestohlenem Auto erwischt

Drogentests positiv

Auf der A1 bei Amstetten und Blindenmarkt sowie im Gemeindegebiet von St. Leonhard am Forst bemerkten die Polizisten bei drei Autofahrern typische Anzeichen einer Beeinträchtigung.

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Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 43-jährigen Mann aus dem Bezirk Ried im Innkreis (OÖ), eine 25-jährige Wienerin sowie einen 21-jährigen Mann aus dem Bezirk Melk. Alle drei mussten zu einer klinischen Untersuchung. Dabei wurde laut Polizei jeweils eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt.

Für die drei Lenker war die Fahrt damit sofort vorbei. Die Polizisten nahmen ihnen vorläufig die Führerscheine ab und untersagten die Weiterfahrt. Die Frau und die beiden Männer werden nun bei der jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

VF,24.09.2026, 12:55
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