i Christian H. (53) wartet auf einen Spitalstermin für wichtige Untersuchung. privat, iStock (Symbol, "Heute"-Montage) Mann (53) verzweifelt Tumorverdacht: "Kein Spital nimmt mich für Herz-MRT" Christian H. (53) wandte sich mit einem Hilferuf an "Heute": „Bei mir besteht der dringende Verdacht auf einen Tumor." Doch er bekomme keinen Termin. Von Erich Wessely 24.09.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Verdacht sei vor rund zwei Monaten bei einer Routine-Untersuchung im Mistelbacher Spital aufgetaucht: Ein Doktor hat etwas gesehen, der zweite nicht“, so Christian H. – nach einem Termin beim Privatarzt wurde der mögliche Fund bestätigt: "Das hat 360 Euro gekostet. Und ich soll jetzt abklären lassen, ob der Tumor gut- oder bösartig ist."

Der 53-Jährige, zuletzt sechs Jahre in der schwierigen Autozulieferer-Branche beschäftigt und nun auf Arbeitssuche, zeigt sich enttäuscht: "Ich brauche dringend ein Herz-MRT."

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"Nach Wien darf ich nicht, weil ich aus NÖ bin"

Das Problem: Es gebe kaum Spitäler, die diese spezielle Untersuchung anbieten: "Und jene, die es tun, weisen mich ab. Nach Wien darf ich nicht, weil ich aus NÖ bin. Aus dem St. Pöltner Spital hat es geheißen, sie nehmen nur ,Bestandskunden‘."

"An zuständige Abteilung wenden"

Seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur heißt es auf "Heute"-Anfrage: Der Patient war bislang weder ambulant noch stationär im Universitätsklinikum St. Pölten in Behandlung. Auch im Landesklinikum Mistelbach scheine der Mann in Zusammenhang mit Verdacht auf eine kardiologische Erkrankung nicht auf.

Für eine weitere Einschätzung der medizinischen Situation werde der Patient ersucht, "sich an die zuständige Abteilung laut Facharztüberweisung zu wenden". Ausdrücklich wird betont: "Natürlich werden in derartigen Fällen medizinisch indizierte Behandlungen, sofern erforderlich, unverzüglich veranlasst."

"Nur versuchen, dass ich Termin bekomme"

"Ich kann es nur weiter versuchen, dass ich in einem Spital einen Termin bekomme. Hoffentlich noch heuer", so Herr H.