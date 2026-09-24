i Katharina Baumgartner bei der Musikbeschallung Kucera Bewegende Melodien Dieser Wein reift mit Operettenmusik im Tank Winzerin Katharina Baumgartner beschallt Grünen Veltliner mit Operette. Der Bass hält die Hefe in Bewegung und soll den Wein cremiger machen. Von Victoria Carina Frühwirth 24.09.2026, 04:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klassische Musik gehört zu Österreich wie der Grüne Veltliner. Im Weinviertel bringt Winzerin Katharina Baumgartner (28) aus Untermarkersdorf (Bezirk Hollabrunn) beides zusammen: In riesigen Weintanks lässt sie ihre Weine mit Operettenmusik beschallen.

Klassische Musik wird in Wein getunkt

"Zuerst haben wir versucht, die Musik während der Gärung zu verwenden, aber da hatte sie keine Auswirkung auf den Wein", erzählt Baumgartner im "Heute"-Gespräch.

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Also änderte die Winzerin ihre Methode. Heute werden vier Lautsprecher an einem Kabel direkt in die Tanks gelassen. In diesen haben laut Baumgartner zwischen 100.000 und 150.000 Liter Wein Platz.

Bass ersetzt das Rührwerk

Bespielt wird der Wein mit der Operette "Die Rosenkönigin", komponiert von Roland Baumgartner vom Romantik-Theater in Untermarkersdorf – nur ein Stück weit entfernt vom Weingut Baumgartner im selben Ort.

Dabei geht es weniger um die Musiknoten für spezielle Geschmacksnoten als um die Schwingungen der Musik. "Die Lautsprecher ersetzen das Rührwerk und die Vibrationen durch den Bass in der Musik halten die Hefe im Wein in Bewegung", erklärt die Winzerin.

Musikbeschallung vom Grünen Veltliner i ?

Das Prinzip ähnelt der sogenannten Batonnage: Die Hefe wird nach der Gärung weiterhin in Bewegung gehalten. Die Klangfrequenzen sollen eine natürliche Batonnage bewirken. Das Ergebnis beschreibt Baumgartner so: "Durch die Operettenmusik wird der Wein milder und cremiger."

In der Regel läuft dabei die Operette "Rosenprinzessin". Die musikalischen Experimente gingen aber schon deutlich weiter. Es gab Editionen mit Schlagersänger Semino Rossi und sogar eine Sonderedition mit Motorradgeräuschen.

Harley-Sound machte Wein schneller fertig

Für eine Spezialausgabe zur Harley-Davidson Charity Tour dröhnten Motorräder durch die Tanks. Mit überraschendem Effekt, wie Baumgartner erzählt: Wegen des starken Basses sei dieser Wein bereits nach zwei Wochen fertig gewesen. Bei der Operetten-Version dauert es dagegen üblicherweise drei bis vier Wochen.

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"Das ist so typisch österreichisch: Klassische Operettenmusik aus Österreich mit Grünem Veltliner aus Österreich", sagt die Winzerin. Ihre ungewöhnliche Methode wird bereits seit dem Weinjahrgang 2015 eingesetzt. Das Weingut selbst beschreibt die Linie als "Taste the Music" beziehungsweise als "singenden" Wein.

200.000 Liter Musikwein pro Jahr

Trotz der großen Aufmerksamkeit bleibt der Musikwein ein kleiner Teil der gesamten Produktion an der "Domäne Baumgartner". Laut Baumgartner produziert das Weingut jährlich rund 18 Millionen Liter Wein, davon werden rund 200.000 Liter musikalisch behandelt.

Die Bilder des Tages i ?

Der besondere Tropfen ist vor allem im Export ein wichtiger Blickfang – dieser macht rund 80 Prozent des Geschäfts aus. Günstig ist das musikalische Extra dennoch vergleichsweise: Eine Flasche "Musikwein" gibt es laut Katharina Baumgartner um 6,20 Euro. Darauf befindet sich auch ein QR-Code, der zur Operettenmusik weiterleitet – falls man sich zum Achterl auch die dazugehörige Melodie anhören will.