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Acht Mülltonnen wurden bei den beiden Bränden beschädigt.
Acht Mülltonnen wurden bei den beiden Bränden beschädigt.
Getty Images/iStockphoto (Symbolbild)
Feuer bei Wohnhaus

Mülltonnen in Flammen: Jetzt gibt es einen Verdächtigen

Zwei Brände sorgten vorigen Dezember in Wölbling (St. Pölten) für Aufregung. Nun konnte die Polizei einen 23-Jährigen als Beschuldigten ausforschen.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
23.09.2026, 18:20
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Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte Ende Dezember 2025 wegen brennender Müllcontainer im Gemeindegebiet von Wölbling im Bezirk St. Pölten ausrücken. Die Feuer wurden am 28. und am 31. Dezember unmittelbar neben einer Wohnhausanlage gelegt.

FF-Chef nutzte Feuerwehr-Geräte auf eigener Baustelle

Vierstelliger Schaden

Nur durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hausheim-Noppendorf konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Flammen drohten auf die Wohnhausanlage sowie auf dort abgestellte Fahrzeuge überzugreifen.

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Insgesamt wurden bei den beiden Bränden acht Mülltonnen sowie ein Pkw beschädigt. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Verdächtiger nicht geständig

Kriminalisten der Polizeiinspektion Herzogenburg nahmen die Ermittlungen auf und konnten schließlich einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Pölten als Beschuldigten ausforschen.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann laut Polizei nicht geständig. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

VF,23.09.2026, 18:20
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