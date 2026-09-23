i Die Regierungsklausur wird verschoben. ALEX HALADA / picturedesk.com Neuer Termin Landesregierung verschiebt Klausur in NÖ auf 1. Oktober Die für Mittwoch geplante Klausur der NÖ Landesregierung fällt aus. Der neue Termin steht bereits fest: Es wird der 1. Oktober. Von Victoria Carina Frühwirth 23.09.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurzfristige Terminänderung bei der NÖ Landesregierung: Die für heute Mittwoch, 23. September, geplante Regierungsklausur wird verschoben. Stattdessen kommt die Regierungsmannschaft nun am Donnerstag, 1. Oktober 2026, zusammen.

Termin scheitert an Anwesenheit

Als Grund heißt es in der kurzfristigen Mitteilung am Dienstagabend, dass die Klausur bewusst mit der vollständigen Regierungsmannschaft stattfinden soll. Deshalb habe man gemeinsam entschieden, einen neuen Termin anzusetzen.

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Udo Landbauer hatte am Dienstag in einem Facebook-Video angegeben, er werde "diese Woche weder an der Regierungsklausur noch an der Landtagssitzung teilnehmen, sondern mich ausnahmsweise vertreten lassen".

Grund dafür ist eine Operation seiner Tochter, sagte Landbauer im Video. "Weil meine Tochter dieser Tage eine schwere Operation an der Wirbelsäule hatte. Die Operation ist wunderbar nach Plan verlaufen und sie befindet sich Gott sei Dank auch schon wieder am Weg der Besserung. Allerdings steht jetzt die Rehabilitation am Programm."

Landbauer weiter: "Ich habe mich daher entschieden, besonders in diesen ersten Tagen meiner Tochter, aber auch meiner Frau beizustehen und hier zu unterstützen."

Klausur über Arbeitsschritte

Bei der Klausur wollen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) gemeinsam mit den weiteren Regierungsmitgliedern die kommenden Arbeitsschritte besprechen. Grundlage ist das Arbeitsübereinkommen zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei Niederösterreich.

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Ursprünglich hätte die achte Regierungsklausur bereits am heutigen Mittwoch, 23. September, stattfinden sollen.