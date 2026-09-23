Thriller um eingemauerte Leiche – Jetzt brisante Wende

Dieser Krimi bleibt äußerst mysteriös. Im Fall der eingemauerten Leiche von Münchendorf (Bezirk Mödling, NÖ) gibt es eine brisante neue Entwicklung: Der verdächtige Sohn der Verstorbenen wurde von Dubai nach Österreich ausgeliefert, das berichtet der ORF. Seit dem Wochenende befindet er sich in Untersuchungshaft.
Der Mann war – "Heute" berichtete – Anfang Juli in Dubai festgenommen worden. Zuvor hatten die Ermittlungen rund um den Fund einer 99-jährigen Frau für Aufsehen gesorgt.
Die Pensionistin war als vermisst gemeldet worden. Am Abend des 28. Mai wurde die Feuerwehr von der Polizei zu einer Türöffnung gerufen. Bei dem Gebäude dürfte es sich um den Zweitwohnsitz der Frau gehandelt haben, ihren Hauptwohnsitz hatte sie in Wien in der Nähe des Donaukanals.
Bei der Suche kamen auch Spürhunde zum Einsatz. Sie führten die Ermittler schließlich zu einer Hauswand beim Abgang zum Keller. Dort wurde die einbetonierte Leiche entdeckt.
Im Raum steht ein möglicher Sozialleistungsbetrug. Die Frau könnte bereits Jahre zuvor eines natürlichen Todes gestorben und anschließend einbetoniert worden sein. Der Verdacht: Ihre Pension könnte danach weiterhin bezogen worden sein.
Wie und wann die 99-Jährige tatsächlich starb, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Das Obduktionsergebnis steht noch aus.