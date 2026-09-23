i Schulgarten im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz Foto: www.romanjandl.com Herbst im Fokus Karten für "Dorfherbst" im Museumsdorf zu gewinnen "Heute" verlost 5 x 2 Eintrittskarten zur Veranstaltung "Dorfherbst - Tradition und Genuss" am 11. Oktober im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz. Von Irma Basagic 23.09.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn sich der Herbst von seiner schönsten Seite zeigt, stehen im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz traditionelle herbstliche Arbeiten im Mittelpunkt.

Am 11. Oktober lädt die neue Veranstaltung "Dorfherbst – Tradition und Genuss" dazu ein, traditionelle Arbeiten rund um Ernte und Weiterverarbeitung kennenzulernen und den Herbst mit einem Genussmarkt, Musik und Tanz zu feiern.

Traditionelle herbstliche Arbeiten

An verschiedenen Stationen kann erlebt werden, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse anno dazumal verarbeitet wurden, etwa beim Dreschen mit dem Dreschflegel oder auch beim Krautschneiden und Einmachen.

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Eine der letzten Arbeiten im Jahr ist das gesellige Federnschleißen, eine traditionelle Arbeit von Frauen und Mädchen, sofern Polster und Tuchenten als Aussteuer für heiratsfähige Mädchen vorbereitet werden mussten.

Kulinarik, Musik und Tanz

Regionale Direktvermarkter und Genussstände sorgen bei einem Markt für kulinarische Entdeckungen. Wie Brot hergestellt wird und wie gut es schmeckt, zeigt eine kommentierte Brotverkostung.

Das Grünraum-Team des Museumsdorfs präsentiert bei Obstverkostungen und einem Samenspiel die Vielfalt von Garten und Natur. Dazu bieten musikalische Darbietungen für Genuss für Augen und Ohren.

Gartenvortrag und Kinderprogramm

Ergänzt wird das Programm durch einen Vortrag von "Natur im Garten" zum Thema "Quer durch den Gemüsegarten" um 11 Uhr. Für Kinder gibt es ein kreatives Mitmach-Angebot rund um die "Weinberggoaß".

Dorfherbst – Tradition und Genuss: Datum : Sonntag, 11. Oktober 2026, 10-17 Uhr

: Sonntag, 11. Oktober 2026, 10-17 Uhr Ort : Weinviertler Museumsdorf Niedersulz, Am Schmalzberg 1, 2224 Niedersulz

: Weinviertler Museumsdorf Niedersulz, Am Schmalzberg 1, 2224 Niedersulz Web: www.museumsdorf.at

Jetzt teilnehmen und gewinnen! Sei dabei, wenn im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz der Herbst gefeiert wird. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, trage deine wichtigsten Kontaktdaten im untenstehenden Gewinnspielformular ein und klicke auf "Teilnehmen".

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 6. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.