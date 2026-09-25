i Am 27. Juli 2026 betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 5.15 Uhr einen Spielsalon im Bereich der Marktstraße in Vösendorf (Bezirk Mödling). LPD NÖ Polizei sucht diesen Mann Bewaffneter räumt Spielsalon aus, droht Frau und rennt Ein Unbekannter überfiel Ende Juli einen Spielsalon in Vösendorf. Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern nach dem bewaffneten Täter. Von Victoria Carina Frühwirth 25.09.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Raub beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich. Am 27. Juli 2026 betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 5.15 Uhr einen Spielsalon im Bereich der Marktstraße in Vösendorf (Bezirk Mödling).

Täter bedroht geschockte Angestellte mit Waffe

Der Täter ging laut Polizei gezielt zum Empfang. Dort bedrohte er die allein anwesende Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Der Mann erbeutete einen Betrag im vierstelligen Eurobereich und machte sich danach aus dem Staub.

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Suche nach bewaffnetem Räuber i ?

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Angestellte wurde bei dem Überfall zwar nicht körperlich verletzt, erlitt durch die Bedrohung mit der Waffe aber einen schweren Schock.

Polizei sucht Räuber

Nun sucht die Polizei öffentlich nach dem Verdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Veröffentlichung von Bildern des Mannes an.

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Der Gesuchte soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein. Seine Statur wird als mollig beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein blaues Nike-T-Shirt, eine dunkelblaue Jogginghose sowie eine graue Kappe von Under Armour. Darunter hatte er ein schwarzes Kopftuch.

Ermittler hoffen auf Hinweise

Außerdem führte der Mann eine dunkelblaue Sporttasche und eine schwarze Herrenhandtasche mit sich. Er sprach Deutsch mit erkennbarem Akzent.

Die Bilder des Tages i ?

Seit dem Überfall Ende Juli fehlt vom bewaffneten Täter jede Spur. Wer Hinweise zu dem Mann oder zum Überfall geben kann, soll sich telefonisch unter 059133-303333 bei der Polizei melden. Hinweise können auf Wunsch vertraulich behandelt werden.