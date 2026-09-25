Bewaffneter räumt Spielsalon aus, droht Frau und rennt

Ein schwerer Raub beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich. Am 27. Juli 2026 betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 5.15 Uhr einen Spielsalon im Bereich der Marktstraße in Vösendorf (Bezirk Mödling).
Der Täter ging laut Polizei gezielt zum Empfang. Dort bedrohte er die allein anwesende Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Der Mann erbeutete einen Betrag im vierstelligen Eurobereich und machte sich danach aus dem Staub.
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Angestellte wurde bei dem Überfall zwar nicht körperlich verletzt, erlitt durch die Bedrohung mit der Waffe aber einen schweren Schock.
Nun sucht die Polizei öffentlich nach dem Verdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Veröffentlichung von Bildern des Mannes an.
Der Gesuchte soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein. Seine Statur wird als mollig beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein blaues Nike-T-Shirt, eine dunkelblaue Jogginghose sowie eine graue Kappe von Under Armour. Darunter hatte er ein schwarzes Kopftuch.
Außerdem führte der Mann eine dunkelblaue Sporttasche und eine schwarze Herrenhandtasche mit sich. Er sprach Deutsch mit erkennbarem Akzent.
Seit dem Überfall Ende Juli fehlt vom bewaffneten Täter jede Spur. Wer Hinweise zu dem Mann oder zum Überfall geben kann, soll sich telefonisch unter 059133-303333 bei der Polizei melden. Hinweise können auf Wunsch vertraulich behandelt werden.