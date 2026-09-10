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Lucy Schmidl fertigt Pferdesättel und restauriert Oldtimer
Lucy Schmidl fertigt Pferdesättel und restauriert Oldtimer
Foto: Lucy Schmidl
Kleine leisten Großes in NÖ

Altes Handwerk neu in Wiener Neustadt

Die Schwerpunkte der Sattlerei Schmidl in der Wiener Neustadt sind Fahrzeug- und Reitsportsattlerei.
Heute Redaktion
Von Heute Redaktion
10.09.2026, 04:00
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Die Niederösterreicherin Lucy Schmidl kam nach der Matura über den Reitsport zur Sattlerei, absolvierte in Deutschland die Ausbildung als Reitsportsattlerin mit Auszeichnung, gewann mehrere Handwerksbewerbe, ging dann per Campingbus auf die klassische "Walz" der Handwerker, die sie bis nach Portugal führte.

Neben Pferdesätteln ist sie auch Spezialistin für Fahrzeugsattlerei (Restauration von Oldtimern), restauriert Leder-Möbel, fertigt Einkaufstaschen.

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Facts & Figures

Sattlerei Schmidl. Lucy Schmidl ist mit ihrer Sattlerei Schmidl von Bad Fischau in die Wiener Neustädter Innenstadt übersiedelt und hat in der Reyergasse ihren neuen Standort eröffnet, wo man per Schaufenster Einblick in das seltene Handwerk bekommt. Schwerpunkte sind Fahrzeug- und Reitsportsattlerei.
Info: sattlerei-schmidl.at

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red,21.09.2026, 16:27
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