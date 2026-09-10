Raus aus der Stadt und rein ins Grüne

Seminare, Firmenfeier, Familienfest oder einfach eine Auszeit vom Alltag: Im Hotel Lengbachhof im Wienerwald ist für jeden etwas dabei. Das 4-Sterne-Hotel verbindet modernen Komfort mit familiärer Atmosphäre – und viel Natur direkt vor der Tür. Auch kulinarisch bleibt man der Region treu.
Neben der Küche lädt auch die großzügige Wellness- und Relaxwelt auf 500 m² zum Abschalten nach einem aktiven Tag im Wienerwald ein: Innen- und Außenpool, Saunen, Dampfbad, Whirlpool und Fitnessbereich. In Altlengbach wartet echte Gastfreundschaft.
Facts & Figures
Der Lengbachhof, ein Familienbetrieb seit drei Generationen, setzt als Firmenkunde der Raiffeisenbank Wienerwald auf eine Partnerschaft, die ebenso von Vertrauen und regionaler Verbundenheit geprägt ist: Saisonale Zutaten und heimische Küche treffen auf Weine, Biere und Edelbrände aus der Region. Info: www. lengbachhof.at
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