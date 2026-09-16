i Präsident der Wolfgang Wirtschaftskammer NÖ Ecker Foto: Rita Newman Kleine leisten Großes NÖ „Zeigen, was die Unternehmer jeden Tag leisten“ WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker erklärt, warum kleine Unternehmen so wichtig sind. Von Heute Redaktion 16.09.2026, 18:38 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt die "Heute"- Serie "Kleine leisten Großes" von Anfang an.

"Heute": Warum ist es wichtig, KMU vor den Vorhang zu holen?

Ecker: Weil sie tagtäglich Großes leisten. Kleine Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, bilden Lehrlinge aus, sichern die Nahversorgung. Sie bringen Leben in unsere Ortszentren, stärken regionale Kreisläufe und sind oft dort zur Stelle, wo Beratung und individuelle Lösungen gefragt sind.

Hinter jedem dieser Betriebe stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, Risiken eingehen und mit viel Einsatz für ihre Kundinnen und Kunden da sind. Genau diese Leistungen wollen wir sichtbar machen. Denn kleine Betriebe sind kein kleiner Teil unserer Wirtschaft, sondern ihr starkes Fundament.

Wenn wir bei ihnen einkaufen und ihre Leistungen in Anspruch nehmen, halten wir Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region. "Kleine leisten Großes" ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung und eine Einladung, bewusst darauf zu schauen, was Unternehmerinnen und Unternehmer jeden Tag leisten.

"Heute": Was leistet die WK NÖ für ihre Mitgliedsbetriebe?

Ecker: Wir stehen unseren Unternehmen in jeder Phase zur Seite – von Idee über Gründung und Wachstum bis zur Übergabe. Unsere Experten beraten bei rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Fragen, bei Digitalisierung, Innovation und Export und bieten ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot. Gleichzeitig vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik und Verwaltung.

Gute Beratung hilft im Einzelfall, aber ebenso wichtig sind Bedingungen, die unternehmerisches Handeln ermöglichen. Unser Anspruch ist zuhören, Lösungen finden und eine starke Stimme für 120.000 Unternehmen des Landes sein. Zugleich müssen wir berufliche Bildung stärken und zeigen, welche Chancen Lehre und Unternehmertum bieten.

"Heute": Was brauchen kleine Unternehmen, um auch künftig erfolgreich zu sein?

Ecker: Mehr Luft zum Arbeiten. Hohe Kosten, schwache Konjunktur, fehlende Fachkräfte und Bürokratie belasten besonders KMU. Wer einen Betrieb führt, soll seine Zeit den Kunden, den Mitarbeitern und der Entwicklung des Unternehmens widmen – nicht Formularen und Berichtspflichten. Wenn die Bedingungen stimmen, kann ein Unternehmen investieren, Arbeitsplätze sichern und neue schaffen.